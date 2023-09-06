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الهند وروسيا تبحثان قضايا التعاون الثنائى على هامش قمة رابطة آسيان

9/6/2023 2:33:55 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، التقى مع نظيره الهندى سوبرامانيام جيشانكار، على هامش القمة الـ43 لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"؛ لبحث التعاون الثنائى المستمر فى مختلف المجالات وداخل إطار المنظمات الدولية.

وذكرت الخارجية - فى بيان بثته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا الأكثر إلحاحًا على أجندة العلاقات الثنائية والأزمات الدولية. وناقشا الخطوات العملية لمواصلة تطوير التعاون التجارى والاقتصادى والطاقة، والتعاون فى مجال النقل، فضلًا عن التعاون المالي".


وأضاف البيان أيضًا أن الجانبين أكدا رغبتهما المتبادلة فى تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف القطاعات، كما أكدا عزمهما على زيادة التنسيق المشترك فى إطار الصيغ متعددة الأطراف، خاصة فى الأمم المتحدة، وكذلك فى منظمة شانجهاى للتعاون وبريكس ومجموعة العشرين.


يُشار إلى أن رابطة دول "آسيان" تأسست عام 1967 وهى تضم 10 دول: بروناى وفيتنام وكمبوديا ولاوس وماليزيا وميانمار وسنغافورة وتايلاند والفلبين. وتعقد القمة الـ43 لآسيان فى جاكرتا برئاسة إندونيسيا.




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