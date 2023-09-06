البيت الأبيض: مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار تتضمن ذخائر يورانيوم منضب
التاريخ
9/6/2023 2:33:55 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن البيت الأبيض الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إضافية لأوكرانيا بما في ذلك الذخائر وأنظمة الدفاع الجوي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن حزمة المساعدة العسكرية الجديدة لأوكرانيا تتضمن ذخائر من اليورانيوم المنضب لدبابات أبرامز، وصواريخ هيمارس وجافلين.
يذكرأن، أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، قدرة الجيش الأوكرانى على صد أى "عدوان" على بلاده، مشيدا فى الوقت نفسه بالقوة التى تتمتع بها أوكرانيا فى هذه الأوقات التى وصفها بـ"العصيبة".
وقال بلينكن ـ فى كلمة خلال الاجتماع مع نظيره الأوكرانى ديميترى كوليبا فى العاصمة كييف ـ إن "الولايات المتحدة تؤكد التزامها بالوقوف بجانب أوكرانيا ضد أى عدوان عليها، كما أنها تدعمها فى بناء الديمقراطية وتحقيق اقتصاد قوى".
وأعرب المسؤول الأمريكى عن ثقته الكاملة فى قدرة كييف على الانتصار فى الحرب ضد روسيا، مشددا على أن واشنطن تساند الشركاء فى هذه الجهود إلى جانب العديد من الدول حول العالم.
وكان وزير الخارجية الأمريكى قد قال ـ عقب وصوله إلى العاصمة الأوكرانية كييف - إن "هذه المرة الرابعة التى أقوم فيها بزيارة أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى فبراير 2022، وفى كل زيارة أشعر بالذهول إزاء مدى صمود وشجاعة الشعب الأوكرانى وقواته وقيادته".
يشار إلى أن زيارة بلينكن تهدف إلى عقد اجتماعات مع مسئولين أوكرانيين من بينهم الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي.
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