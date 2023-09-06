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البيت الأبيض: مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار تتضمن ذخائر يورانيوم منضب

9/6/2023 2:33:55 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن البيت الأبيض الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إضافية لأوكرانيا بما في ذلك الذخائر وأنظمة الدفاع الجوي.


وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن حزمة المساعدة العسكرية الجديدة لأوكرانيا تتضمن ذخائر من اليورانيوم المنضب لدبابات أبرامز، وصواريخ هيمارس وجافلين.

يذكرأن، أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، قدرة الجيش الأوكرانى على صد أى "عدوان" على بلاده، مشيدا فى الوقت نفسه بالقوة التى تتمتع بها أوكرانيا فى هذه الأوقات التى وصفها بـ"العصيبة".


وقال بلينكن ـ فى كلمة خلال الاجتماع مع نظيره الأوكرانى ديميترى كوليبا فى العاصمة كييف ـ إن "الولايات المتحدة تؤكد التزامها بالوقوف بجانب أوكرانيا ضد أى عدوان عليها، كما أنها تدعمها فى بناء الديمقراطية وتحقيق اقتصاد قوى".


وأعرب المسؤول الأمريكى عن ثقته الكاملة فى قدرة كييف على الانتصار فى الحرب ضد روسيا، مشددا على أن واشنطن تساند الشركاء فى هذه الجهود إلى جانب العديد من الدول حول العالم.


وكان وزير الخارجية الأمريكى قد قال ـ عقب وصوله إلى العاصمة الأوكرانية كييف - إن "هذه المرة الرابعة التى أقوم فيها بزيارة أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى فبراير 2022، وفى كل زيارة أشعر بالذهول إزاء مدى صمود وشجاعة الشعب الأوكرانى وقواته وقيادته".


يشار إلى أن زيارة بلينكن تهدف إلى عقد اجتماعات مع مسئولين أوكرانيين من بينهم الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي.


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