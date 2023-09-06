وأضاف البيت الأبيض: "حزمة المساعدة الأمريكية الجديدة لأوكرانيا تشمل صواريخ هيمارس وجافلينز ودبابات أبرامز وأنظمة دفاعية أخرى.

وفى وقت سابق،

أكد زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، اليوم الأربعاء، أن الحوار ضرورى للتسوية السلمية للصراع فى أوكرانيا.

جاء ذلك فى البيان الخاتمى الذى تم تبنيه عقب انتهاء القمة الـ43 للرابطة فى العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وذكر البيان، الذى أوردته الرابطة عبر موقعها الرسمي: "أنه فيما يتعلق بأوكرانيا، كما هو الحال بالنسبة لجميع الدول، واصلنا التأكيد على احترامنا للسيادة والاستقلال السياسى وسلامة الآراضي".

وأضاف البيان: "لقد أكدنا أهمية الوقف الفورى للأعمال العدائية والمشاركة الجادة فى حوار حقيقى من أجل الحل السلمى للصراع. كما دعمنا جهود الأمين العام للأمم المتحدة فى البحث عن حل سلمى".