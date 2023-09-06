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الإسماعيلي يخسر أمام الجونة بهدف نظيف وديا

9/6/2023 2:33:51 PM
(MENAFN- Youm7)

خسر
فريق الاسماعيلى أمام الجونة بهدف نظيف، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم الأربعاء، على استاد الإسماعيلية، فى إطار المباريات الودية للفريقين استعداداً للموسم الجديد.



ويسود اتجاه داخل النادى الإسماعيلى بإلغاء فكرة دخول الفريق الأصفر معسكر مغلق بالإسكندرية بعد ترتيب عدة لقاءات ودية قوية يخوضها الدراويش خلال الفترة المقبلة بديلا للمعسكر.



ومن المقرر أن يخوض الإسماعيلى مباراتين وديتين في الفترة المقبلة أمام سترة البحرينى في 11 سبتمبر الجاري ثم الداخلية فى 12 سبتمبر ضمن استعدادات الفريق الاصفر لإنطلاق مباريات الموسم الجديد.



ويهدف إيهاب جلال المدير الفني من هذه المباراة زيادة التفاهم والانسجام بين اللاعبين القدامى والشباب الذى تم تصعيدهم وظهورهم بشكل مبشر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ طريقة اللعب التي يخوض بها المباريات في الموسم الجديد.



وتعادل الإسماعيلى فى أولى مبارياته الودية مع الجيل السعودي دون أهداف، بعد الفوز على فريق فايد بهدفين نظيفين في إطار استعداد الفريق للموسم الجديد، فيما حقق فوزا كبيرا على جمارك بورسعيد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قبل أن يخسر من إنبى 2/ 1 مساء الثلاثاء ثم فاز على أورانج بثلاثية دون رد.









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