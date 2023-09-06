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خسارة منتخب الطائرة أمام الجزائر فى بطولة أفريقيا باستاد القاهرة

9/6/2023 2:33:51 PM
(MENAFN- Youm7) خسر منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة أمام نظيره الجزائرى بنتيجة 3/0 فى ثانى مواجهاته بالبطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 و حتى 14 سبتمبر الجارى بإستاد القاهرة .
جاءت نتائج الأشواط كالتالى:(25/21),(25/22),(25/ 19).
وبهذه النتيجة أضاع
منتخب مصر تحقيق
العلامة الكاملة بالدور الأول بعد الفوز على نظيره بوروندى بنتيجة 3/0 فى بقاء إفتتاح المنافسة مساء الأحد الماضى .
ويقع منتخب مصرفى المجموعة الأولى بجانب بوروندي والجزائر، فيما ضمت المجموعة الثانية، تونس ومالى وتنزانيا وتشاد، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون وكينيا وغانا وليبيا، وضمت المجموعة الرابعة، المغرب ورواندا والسنغال وجامبيا.

وضمت القائمة النهائية للمنتخب كلا من: حسام يوسف وأشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفى وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.
وشهدت آخر استعدادات منتخب مصر للكرة الطائرة الأول للرجال الفوز على نظيره المغربى 3/1 وديا، فى إطار آخر ودياته بعد تلقى خسارة من ليبيا 3/0، قبل الاتفاق على خوض شوط إضافي نجح الفراعنة فى الفوز به بنتيجة 25/14.
وخاض منتخب رجال الكرة الطائرة معسكرا خارجيا قويا فى تركيا ومقدونيا وسلوفينيا، شهد وديات أوروبية قوية أيضا فى إطار الاستعدادا للمنافسة.

منتخب مصر ومنتخب الجزائر بطولة افريقيا للطائرة (14)



منتخب مصر ومنتخب الجزائر بطولة افريقيا للطائرة (15)



منتخب مصر ومنتخب الجزائر بطولة افريقيا للطائرة (16)



منتخب مصر ومنتخب الجزائر بطولة افريقيا للطائرة (17)



منتخب مصر ومنتخب الجزائر بطولة افريقيا للطائرة (18)



منتخب مصر ومنتخب الجزائر بطولة افريقيا للطائرة (19)



منتخب مصر ومنتخب الجزائر بطولة افريقيا للطائرة (20)



منتخب مصر ومنتخب الجزائر بطولة افريقيا للطائرة (21)



منتخب مصر ومنتخب الجزائر بطولة افريقيا للطائرة (22)



منتخب مصر ومنتخب الجزائر بطولة افريقيا للطائرة (23)



منتخب مصر ومنتخب الجزائر بطولة افريقيا للطائرة (24)



منتخب مصر ومنتخب الجزائر بطولة افريقيا للطائرة (25)



منتخب مصر ومنتخب الجزائر بطولة افريقيا للطائرة (26)



منتخب مصر ومنتخب الجزائر بطولة افريقيا للطائرة (27)



منتخب مصر ومنتخب الجزائر بطولة افريقيا للطائرة (28)



منتخب مصر ومنتخب الجزائر بطولة افريقيا للطائرة (29)



منتخب مصر ومنتخب الجزائر بطولة افريقيا للطائرة (30)



منتخب مصر ومنتخب الجزائر بطولة افريقيا للطائرة (1)



منتخب مصر ومنتخب الجزائر بطولة افريقيا للطائرة (2)



منتخب مصر ومنتخب الجزائر بطولة افريقيا للطائرة (3)



منتخب مصر ومنتخب الجزائر بطولة افريقيا للطائرة (4)



منتخب مصر ومنتخب الجزائر بطولة افريقيا للطائرة (5)



منتخب مصر ومنتخب الجزائر بطولة افريقيا للطائرة (6)



منتخب مصر ومنتخب الجزائر بطولة افريقيا للطائرة (7)



منتخب مصر ومنتخب الجزائر بطولة افريقيا للطائرة (8)



منتخب مصر ومنتخب الجزائر بطولة افريقيا للطائرة (9)



منتخب مصر ومنتخب الجزائر بطولة افريقيا للطائرة (10)



منتخب مصر ومنتخب الجزائر بطولة افريقيا للطائرة (11)



منتخب مصر ومنتخب الجزائر بطولة افريقيا للطائرة (12)



منتخب مصر ومنتخب الجزائر بطولة افريقيا للطائرة (13)


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