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الجبلاية تعتمد التشكيل الجديد للجنة الحكام غدا بعد تعديلات بيريرا

9/6/2023 2:33:51 PM
(MENAFN- Youm7) انتهى البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية من التشكيل النهائي للجنة بعد التعديلات التي اجراها عن الموسم الماضي بعد استقالة الثنائي توفيق السيد وايمن دجيش .

ووفقا لمصادر باتحاد الكرة
ينتظر بيريرا اعتماد مجلس الجبلاية للتشكيل غدا الخميس ، حيث يضم وجوه جديدة
للعمل
باللجنة الرئيسية في اطار خطة ضخ دماء جديدة في صفوف منظومة قضاة الملاعب وذلك بعد ان تعرضت اللجنة لهجوم عنيف خلال الموسم المنقضى مما أدى الى اعلان توفيق السيد وايمن دجيش استقالتهم على غرار رفضهم.

ابرز المرشحين للانضمام للجنة الحكام
الثنائى أحمد الجارحى وأحمد ساهر الحكمين الدوليين السابقين ، حيث أبدى مسئولو الجبلاية موافقته على ضمهما.

يذكر أن اختيارات معسكر الواعدين الذى أقيم في أغسطس الماضي شملت اكثر من 13 حكما تخطت أعمارهم الأربعين عاما مما تسبب في ازمة كبيرة بين بيريرا وأعضاء اللجنة خاصة الثنائى دجيش وتوفيق خاصة ان الهدف من المعسكر اعداد الحكام الشباب أصحاب المواهب فى اطار خطة الجبلاية فى تطويرالتحكيم.

في سياق متصل، أدرجت
لجنة الحكام
في لائحتها الجديدة
التي أعدها البرتغالي فيتور بيريرا بندا يحد من تضارب المصالح الواضح في علاقة بعض الحكام والأندية، والتي أثارت الكثير من الشائعات في الموسم الجديد.

ونص البند الثاني من المادة 67 في لائحة الحكام الجديدة على أنه لا يسمح للحكم او الحكم المساعد او حكم الفيديو )VAR )بما يلي:
إدارة المباريات لأي ناد محترف أو على المستوى الوطني أو على مستوى المناطق بشكل عام ، طالما أنه يرتبط بنفسه أو زوجته أو اولادهما – فى علاقة مهنية أو عائلية – مع أى شخص له صلة بالأندية المحترفة أو الوطنية أو داخل المناطق المذكورة أعلاه.
كما تضمنت هذه المادة منع أي حكم من إدارة مباريات الأندية المحترفة أو على المستوى الوطني أو مستوى المناطق التي كان عضوا سابقا فيها أو رياضيا أو لاعباً طالما شارك في المسابقة المذكورة.







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