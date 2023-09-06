ووفقا لمصادر باتحاد الكرة

ينتظر بيريرا اعتماد مجلس الجبلاية للتشكيل غدا الخميس ، حيث يضم وجوه جديدة

للعمل

باللجنة الرئيسية في اطار خطة ضخ دماء جديدة في صفوف منظومة قضاة الملاعب وذلك بعد ان تعرضت اللجنة لهجوم عنيف خلال الموسم المنقضى مما أدى الى اعلان توفيق السيد وايمن دجيش استقالتهم على غرار رفضهم.

ابرز المرشحين للانضمام للجنة الحكام

الثنائى أحمد الجارحى وأحمد ساهر الحكمين الدوليين السابقين ، حيث أبدى مسئولو الجبلاية موافقته على ضمهما.

يذكر أن اختيارات معسكر الواعدين الذى أقيم في أغسطس الماضي شملت اكثر من 13 حكما تخطت أعمارهم الأربعين عاما مما تسبب في ازمة كبيرة بين بيريرا وأعضاء اللجنة خاصة الثنائى دجيش وتوفيق خاصة ان الهدف من المعسكر اعداد الحكام الشباب أصحاب المواهب فى اطار خطة الجبلاية فى تطويرالتحكيم.

في سياق متصل، أدرجت

لجنة الحكام

في لائحتها الجديدة

التي أعدها البرتغالي فيتور بيريرا بندا يحد من تضارب المصالح الواضح في علاقة بعض الحكام والأندية، والتي أثارت الكثير من الشائعات في الموسم الجديد.



















