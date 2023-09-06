نيدفيد ينال إشادة كولر بعد ظهوره الملفت بودية ألوميني

وظهر نيدفيد، الذي شارك أساسيا في ودية ألوميني، بمستوى مرضٍ نال بسببه إشادة الجهاز الفني، والذي يرى أنه سيمثل إضافة لخط الوسط مع اللاعبين القدامى والوافد الجديد إمام عاشور أيضا.

وخرج فريق الأهلي بعدة مكاسب من معسكره الخارجي الذي خاضه بدولة النمسا في الفترة من 28 أغسطس وحتى اليوم السادس من سبتمبر، ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد.

واستغل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي معسكره الخارجي في الارتقاء بالمستوى البدني للاعبين والتركيز على بعض التدريبات الفنية والخططية، وتخصيص وقتا للتدرب على بعض النواقص لدى اللاعبين والتدريبات التخصصية للمهاجمين والمدافعين.

وشهد معسكر الأهلي بالنمسا خوض مباراة ودية أمام فريق ألوميني السلوفيني، والتي فاز فيها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وشهدت تألق أكثر من لاعب مثل إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة ومحمد زعلوك ومعتز محمد ومحمد فخري، وكانوا من مكاسب المباراة.

ومن ضمن المكاسب أيضا تسجيل ثلاثي رأس الحربة كهربا وزعلوك وصلاح محسن أهداف المباراة جميعها، في ظاهرة جديدة أن تشهد تسجيل كل المهاجمين في مباراة واحدة.

ومن ضمن المكاسب أيضا مشاركة الصفقات الجديدة، حيث شارك إمام عاشور لأول مرة بعد فترة غياب 4 شهور وظهر بمستوى جيد ونال استحسان الجهاز الفني، وكذلك المغربي رضا سليم، الذي قدم مردودا طيبا في الوقت الذي شارك فيه وصنع الهدف الثالث الذي سجله صلاح محسن.

كما شهدت المباراة عودة كريم نيدفيد للمشاركة بعد غياب استمر قرابة الأربع سنوات عن عدم اللعب مع الأهلي بسبب الإصابة لمدة موسمين بخلاف الإعارة إلى فيوتشر لمدة موسمين آخرين.

ومن ضمن المكاسب التي ظهرت في معسكر النمسا هي اعتماد كولر على المواهب الصغيرة المصعدة من قطاع الناشئين مثل زعلوك ومعتز وكريم الدبيس والذين قدموا مستوى مرضي ونالوا استحسان الجهاز الفني.