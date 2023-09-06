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منتخب السيدات يهزم المغرب وديا بثلاثية

9/6/2023 2:33:50 PM
(MENAFN- Youm7) فاز منتخب مصر للسيدات ، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على نظيره المغربي، خلال المباراة التي جمعت بينهما على استاد الإسكندرية في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في التصفيات الأفريقية
2024 المؤهلة لكأس العالم، وسجل ثلاثية المنتخب سارة خالد، ومايا دياب، وحلا مصطفى.
ويخوض منتخب الكرة النسائية مع نظيره المغربي مباراتين وديتين في مصر خلال شهر سبتمبر، انتهت الأولى اليوم، وسيتواجهان مرة أخرى السبت المقبل.
ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة، في وقت سابق على مشاركة منتخب مصر الأول للكرة النسائية تحت قيادة محمد كمال المدير الفنى، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024.
وتسلم اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الأفريقى يطلب فيه تحديد موقف منتخبي مصر الأول لكرة القدم النسائية، ومنتخب مصر تحت 20 عامًا، من المشاركة في تصفيات أمم أفريقيا للسيدات، وقرر اتحاد الكرة المشاركة في التصفيات المؤهلة للبطولتين.



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