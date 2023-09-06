إسبانيا.. هجوم إلكتروني على بلدية (إشبيلية) والمطالبة بفدية 36ر5 مليون دولار
التاريخ
9/6/2023 2:33:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 6 - 9 (كونا) -- أعلنت بلدية مدينة (إشبيلية) الأندلسية اليوم الأربعاء تعرضها لهجوم إلكتروني من قبل واحدة من أهم مجموعات القرصنة في العالم ومطالبتها بفدية بقيمة خمسة ملايين يورو (36ر5 مليون دولار).
وذكرت البلدية الأندلسية على حسابها الرسمي على منصة (إكس) أنها علقت جميع الخدمات كإجراء احترازي ريثما يتم معرفة نطاق الهجوم الإلكتروني مشيرة إلى أن العمل جار لعودة الأمور إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن.
وقال التلفزيون الإسباني الرسمي إن السلطات تمكنت من معرفة هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له بلدية (إشبيلية) لافتا إلى أنها مجموعة (لوكبيت) الهولندية التي طالبت بما يصل إلى خمسة ملايين يورو (36ر5 مليون دولار) كفدية لاستعادة النظام.
أما صحيفة (إل باييس) واسعة الانتشار فأوضحت على موقعها الإلكتروني الرسمي أن المركز الوطني الإسباني للتشفير يحقق في القضية بالتعاون مع الشرطة فيما نقلت عن سلطات المدينة الأندلسية قولها إنها "لن تتفاوض مهما كان الأمر مع مجرمي الإنترنت".
ووفق بيانات المعهد الوطني الإسباني للأمن السيبراني في تقريره السنوي الأخير فإن إسبانيا سجلت 450 هجوما إلكترونيا طالب منفذوها بفدى مالية في عام 2022.
ويشير خبراء الأمن إلى ان (لوكبيت) التي ظهرت في أواخر عام 2019 ليست المجموعة الأكثر إجراما لكن حجم هجماتها وفاعليتها واحترافيتها تجعل منها مجموعة "كارثية". (النهاية)
ه ن د / أ م س
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