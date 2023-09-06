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إسبانيا.. هجوم إلكتروني على بلدية (إشبيلية) والمطالبة بفدية 36ر5 مليون دولار

9/6/2023 2:33:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 6 - 9 (كونا) -- أعلنت بلدية مدينة (إشبيلية) الأندلسية اليوم الأربعاء تعرضها لهجوم إلكتروني من قبل واحدة من أهم مجموعات القرصنة في العالم ومطالبتها بفدية بقيمة خمسة ملايين يورو (36ر5 مليون دولار).
وذكرت البلدية الأندلسية على حسابها الرسمي على منصة (إكس) أنها علقت جميع الخدمات كإجراء احترازي ريثما يتم معرفة نطاق الهجوم الإلكتروني مشيرة إلى أن العمل جار لعودة الأمور إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن.
وقال التلفزيون الإسباني الرسمي إن السلطات تمكنت من معرفة هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له بلدية (إشبيلية) لافتا إلى أنها مجموعة (لوكبيت) الهولندية التي طالبت بما يصل إلى خمسة ملايين يورو (36ر5 مليون دولار) كفدية لاستعادة النظام.
أما صحيفة (إل باييس) واسعة الانتشار فأوضحت على موقعها الإلكتروني الرسمي أن المركز الوطني الإسباني للتشفير يحقق في القضية بالتعاون مع الشرطة فيما نقلت عن سلطات المدينة الأندلسية قولها إنها "لن تتفاوض مهما كان الأمر مع مجرمي الإنترنت".
ووفق بيانات المعهد الوطني الإسباني للأمن السيبراني في تقريره السنوي الأخير فإن إسبانيا سجلت 450 هجوما إلكترونيا طالب منفذوها بفدى مالية في عام 2022.
ويشير خبراء الأمن إلى ان (لوكبيت) التي ظهرت في أواخر عام 2019 ليست المجموعة الأكثر إجراما لكن حجم هجماتها وفاعليتها واحترافيتها تجعل منها مجموعة "كارثية". (النهاية)

ه ن د / أ م س




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