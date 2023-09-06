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رئيس مجلس القيادة اليمني يحذر ميليشيات الحوثي من تداعيات تصعيدها على أمن المنطقة

9/6/2023 2:33:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 6 - 9 (كونا) -- حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الأربعاء ميليشيات الحوثي من تداعيات تصعيدها العسكري وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان على أمن المنطقة واستقرارها و"مفاقمة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم".
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ذلك جاء خلال اجتماع العليمي الذي يشغل أيضا منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية في قصر (معاشيق) ومعه عضو المجلس الرئاسي عبدالله العليمي بوزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة لمناقشة الموقف العسكري ومستوى الجاهزية القتالية في مختلف الجبهات.
وأشاد العليمي "بالجاهزية القتالية العالية" لوحدات المنطقة العسكرية الرابعة وجميع التشكيلات والوحدات المساندة لها التي وجهت "ردعا حاسما" ضد ميليشيات الحوثي على كل محاور وجبهات المنطقة "دفاعا عن الجمهورية والحرية والعزة والكرامة".
ووجه التحية "للصمود البطولي" للقوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية وتضحياتها الكبيرة "المسنودة بدعم سخي من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات".
وحث القادة العسكريين على "التحلي بمزيد من اليقظة والتصدي لمخططات الميليشيات الحوثية والتنظيمات الارهابية المتخادمة معها وتعزيز قنوات التنسيق والاتصال بين كافة الوحدات العسكرية والأمنية وكذلك الحاضنات والمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء الوطن".
وأشار إلى أن "معركة الشعب اليمني ضد مشروع الإمامة مستمرة ولن تنتهي قبل تحقيق أهدافها كاملة في تحرير كافة الأراضي واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب".
واكد دعم وتضامن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مع "جميع القوى والأصوات الحية المطالبة بالحرية والعدالة والعيش الكريم في المناطق الخاضعة بالقوة للميليشيات الحوثية وفي المقدمة حقها في الحصول على رواتبها المنتظمة دون قيد أو شرط". (النهاية)

س ن ص / م ع ع




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