رئيس مجلس القيادة اليمني يحذر ميليشيات الحوثي من تداعيات تصعيدها على أمن المنطقة
التاريخ
9/6/2023 2:33:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 6 - 9 (كونا) -- حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الأربعاء ميليشيات الحوثي من تداعيات تصعيدها العسكري وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان على أمن المنطقة واستقرارها و"مفاقمة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم".
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ذلك جاء خلال اجتماع العليمي الذي يشغل أيضا منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية في قصر (معاشيق) ومعه عضو المجلس الرئاسي عبدالله العليمي بوزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة لمناقشة الموقف العسكري ومستوى الجاهزية القتالية في مختلف الجبهات.
وأشاد العليمي "بالجاهزية القتالية العالية" لوحدات المنطقة العسكرية الرابعة وجميع التشكيلات والوحدات المساندة لها التي وجهت "ردعا حاسما" ضد ميليشيات الحوثي على كل محاور وجبهات المنطقة "دفاعا عن الجمهورية والحرية والعزة والكرامة".
ووجه التحية "للصمود البطولي" للقوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية وتضحياتها الكبيرة "المسنودة بدعم سخي من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات".
وحث القادة العسكريين على "التحلي بمزيد من اليقظة والتصدي لمخططات الميليشيات الحوثية والتنظيمات الارهابية المتخادمة معها وتعزيز قنوات التنسيق والاتصال بين كافة الوحدات العسكرية والأمنية وكذلك الحاضنات والمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء الوطن".
وأشار إلى أن "معركة الشعب اليمني ضد مشروع الإمامة مستمرة ولن تنتهي قبل تحقيق أهدافها كاملة في تحرير كافة الأراضي واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب".
واكد دعم وتضامن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مع "جميع القوى والأصوات الحية المطالبة بالحرية والعدالة والعيش الكريم في المناطق الخاضعة بالقوة للميليشيات الحوثية وفي المقدمة حقها في الحصول على رواتبها المنتظمة دون قيد أو شرط". (النهاية)
س ن ص / م ع ع
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