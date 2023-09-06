Thursday, 07 September 2023 12:10 GMT

(اتحاد القدم): استئناف منافسات دوري (زين) الممتاز في 27 الحالي

9/6/2023 2:33:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 9 (كونا) -- أعلن نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم للشؤون الفنية هايف المطيري اليوم الاربعاء استئناف دوري (زين) الممتاز في 27 سبتمبر الحالي وذلك بإقامة مباريات الجولة الثالثة من المسابقة.
وأضاف المطيري في بيان صحفي أن الدوري توقف مع نهاية الجولة الثانية بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباريات ودية دولية ومشاركةالمنتخب الأولمبي في تصفيات كأس آسيا (تحت 23 عاما) ومن ثم (آسياد الصين) التي ستنطلق في 19 الحالي.(النهاية)

س ع د / ع ع ح




MENAFN06092023000071011013ID1107021179

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث