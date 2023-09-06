(اتحاد القدم): استئناف منافسات دوري (زين) الممتاز في 27 الحالي
التاريخ
9/6/2023 2:33:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 9 (كونا) -- أعلن نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم للشؤون الفنية هايف المطيري اليوم الاربعاء استئناف دوري (زين) الممتاز في 27 سبتمبر الحالي وذلك بإقامة مباريات الجولة الثالثة من المسابقة.
وأضاف المطيري في بيان صحفي أن الدوري توقف مع نهاية الجولة الثانية بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباريات ودية دولية ومشاركةالمنتخب الأولمبي في تصفيات كأس آسيا (تحت 23 عاما) ومن ثم (آسياد الصين) التي ستنطلق في 19 الحالي.(النهاية)
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