الرئيس التركي يستقبل وزير الخارجية الجزائري في أنقرة

الرئيس التركي يستقبل وزير الخارجية الجزائري في أنقرة
التاريخ
9/6/2023 2:33:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 6 - 9 (كونا) -- استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في العاصمة (أنقرة).
وذكرت وكالة (الأناضول) التركية أن اللقاء جرى بشكل مغلق في المجمع الرئاسي وحضره وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.
ووصل عطاف في وقت سابق من اليوم إلى تركيا في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.
وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان في وقت سابق أن عطاف سيشارك في الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة التي تأسست لمتابعة قرارات اجتماع مجلس التعاون التركي - الجزائري رفيع المستوى في مايو 2022. (النهاية)
ط أ / م ع ع
MENAFN06092023000071011013ID1107021178
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