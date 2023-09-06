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الرئيس التركي يستقبل وزير الخارجية الجزائري في أنقرة

9/6/2023 2:33:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 6 - 9 (كونا) -- استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في العاصمة (أنقرة).
وذكرت وكالة (الأناضول) التركية أن اللقاء جرى بشكل مغلق في المجمع الرئاسي وحضره وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.
ووصل عطاف في وقت سابق من اليوم إلى تركيا في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.
وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان في وقت سابق أن عطاف سيشارك في الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة التي تأسست لمتابعة قرارات اجتماع مجلس التعاون التركي - الجزائري رفيع المستوى في مايو 2022. (النهاية)

ط أ / م ع ع




MENAFN06092023000071011013ID1107021178

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