افتتاح مؤتمر (جيبكا) للرعاية المسؤولة في البحرين

افتتاح مؤتمر (جيبكا) للرعاية المسؤولة في البحرين
التاريخ
9/6/2023 2:33:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 6 - 9 (كونا) -- افتتح رئيس هيئة الكهرباء والماء البحريني المهندس كمال محمد النسخة الخامسة من مؤتمر (جيبكا) للرعاية المسؤولة الذي ينظمه الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات تحت شعار "الابتكار لبناء مستقبل مستدام".
وأكد محمد الذي يتولى كذلك رئاسة مجلس إدارة شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات في كلمة أمام الحضور أن هذا المؤتمر يمثل "فرصة لجميع الشركات للعمل معا على تعزيز الوعي وتشجيع أفضل ممارسات الرعاية المسؤولة في مجتمعاتنا".
ويشهد المؤتمر خلال فترة انعقاده على مدى يومين العديد من المحاضرات وأوراق العمل وسيتم تقييم آليات عمل تقنيات التحول الرقمي والامتثال بهدف تبسيط وتكامل عمليات إعداد تقارير البيئة والصحة والسلامة وتنسيق الممارسات عبر مختلف القطاعات والمناطق.
وتشمل فعاليات المؤتمر إقامة ورشة عمل حول (سلامة المقاولين) وورشة أخرى حول (رقمنة ممارسات البيئة والصحة والسلامة والاستدامة) بمشاركة نخبة من خبراء الصناعة في المنطقة والعالم. (النهاية)
خ ن ع / م ع ع
MENAFN06092023000071011013ID1107021177
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