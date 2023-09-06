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افتتاح مؤتمر (جيبكا) للرعاية المسؤولة في البحرين

9/6/2023 2:33:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 6 - 9 (كونا) -- افتتح رئيس هيئة الكهرباء والماء البحريني المهندس كمال محمد النسخة الخامسة من مؤتمر (جيبكا) للرعاية المسؤولة الذي ينظمه الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات تحت شعار "الابتكار لبناء مستقبل مستدام".
وأكد محمد الذي يتولى كذلك رئاسة مجلس إدارة شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات في كلمة أمام الحضور أن هذا المؤتمر يمثل "فرصة لجميع الشركات للعمل معا على تعزيز الوعي وتشجيع أفضل ممارسات الرعاية المسؤولة في مجتمعاتنا".
ويشهد المؤتمر خلال فترة انعقاده على مدى يومين العديد من المحاضرات وأوراق العمل وسيتم تقييم آليات عمل تقنيات التحول الرقمي والامتثال بهدف تبسيط وتكامل عمليات إعداد تقارير البيئة والصحة والسلامة وتنسيق الممارسات عبر مختلف القطاعات والمناطق.
وتشمل فعاليات المؤتمر إقامة ورشة عمل حول (سلامة المقاولين) وورشة أخرى حول (رقمنة ممارسات البيئة والصحة والسلامة والاستدامة) بمشاركة نخبة من خبراء الصناعة في المنطقة والعالم. (النهاية)

خ ن ع / م ع ع




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