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إيطاليا: اتفاقية الشراكة الأوروبية التونسية تساهم في كبح الهجرة غير النظامية

9/6/2023 2:33:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 6 - 9 (كونا) -- أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الأربعاء الحاجة لتكثيف تمويل اتفاقية (الشراكة الاستراتيجية الشاملة) بين الاتحاد الأوروبي وتونس مؤكدا أنها ستعزز مكافحة الهجرة غير النظامية والمتاجرين بالبشر.
وقال تاياني في جلسة للرد على أسئلة بمجلس النواب الإيطالي حول مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس في ظل تزايد وصول المهاجرين إن "العمل المشترك للشرطة والحرس البحري التونسيين ساهم أيضا في الأسابيع الأخيرة في منع مغادرة الآلاف وبالتالي الموتى المحتملين وفي اعتقال المهربين ومصادرة القوارب" المستخدمة في التهريب.
وتوقع الوزير أنه مع استخدام الأموال المقررة في مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس سيتعين تكثيف هذه عمليات مكافحة الهجرة غير الشرعية مشيرا إلى أن الحكومة الإيطالية "تدفع في هذا الاتجاه" و"تعمل من أجل التنفيذ السريع والكامل لبنود المذكرة".
وأوضح أن مذكرة التفاهم التي ساهمت إيطاليا بدور مهم في إبرامها "ولدت من الحاجة إلى دعم تونس التي تواجه خطر الانهيار الاقتصادي" مضيفا "كما أردنا أن تشمل مقاربة متعددة الأبعاد تجمع بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة المتاجرين بالبشر وتعزيز قنوات الهجرة القانونية وإعادة إطلاق الشراكة مع تونس".
وأضاف أننا "نطالب أوروبا على نحو متزايد بوضع سياسة أوروبية للهجرة تضمن إيجاد حلول ملموسة وتوازن بين المسؤولية والتضامن" مشددا على الرغبة في أن يكون الاتفاق الأوروبي مع تونس بمثابة "نموذج لإعادة إطلاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي".
ووقعت المفوضية الأوروبية والحكومة التونسية في تونس في 16 يوليو الماضي مذكرة تفاهم لإرساء (الشراكة الاستراتيجية الشاملة) تشمل خمسة مجالات هي الاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار والتحول نحو الطاقة النظيفة والتواصل والهجرة. (النهاية)

م ن / م ع ع




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