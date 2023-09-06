إيطاليا: اتفاقية الشراكة الأوروبية التونسية تساهم في كبح الهجرة غير النظامية
التاريخ
9/6/2023 2:33:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 6 - 9 (كونا) -- أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الأربعاء الحاجة لتكثيف تمويل اتفاقية (الشراكة الاستراتيجية الشاملة) بين الاتحاد الأوروبي وتونس مؤكدا أنها ستعزز مكافحة الهجرة غير النظامية والمتاجرين بالبشر.
وقال تاياني في جلسة للرد على أسئلة بمجلس النواب الإيطالي حول مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس في ظل تزايد وصول المهاجرين إن "العمل المشترك للشرطة والحرس البحري التونسيين ساهم أيضا في الأسابيع الأخيرة في منع مغادرة الآلاف وبالتالي الموتى المحتملين وفي اعتقال المهربين ومصادرة القوارب" المستخدمة في التهريب.
وتوقع الوزير أنه مع استخدام الأموال المقررة في مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس سيتعين تكثيف هذه عمليات مكافحة الهجرة غير الشرعية مشيرا إلى أن الحكومة الإيطالية "تدفع في هذا الاتجاه" و"تعمل من أجل التنفيذ السريع والكامل لبنود المذكرة".
وأوضح أن مذكرة التفاهم التي ساهمت إيطاليا بدور مهم في إبرامها "ولدت من الحاجة إلى دعم تونس التي تواجه خطر الانهيار الاقتصادي" مضيفا "كما أردنا أن تشمل مقاربة متعددة الأبعاد تجمع بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة المتاجرين بالبشر وتعزيز قنوات الهجرة القانونية وإعادة إطلاق الشراكة مع تونس".
وأضاف أننا "نطالب أوروبا على نحو متزايد بوضع سياسة أوروبية للهجرة تضمن إيجاد حلول ملموسة وتوازن بين المسؤولية والتضامن" مشددا على الرغبة في أن يكون الاتفاق الأوروبي مع تونس بمثابة "نموذج لإعادة إطلاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي".
ووقعت المفوضية الأوروبية والحكومة التونسية في تونس في 16 يوليو الماضي مذكرة تفاهم لإرساء (الشراكة الاستراتيجية الشاملة) تشمل خمسة مجالات هي الاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار والتحول نحو الطاقة النظيفة والتواصل والهجرة. (النهاية)
م ن / م ع ع
MENAFN06092023000071011013ID1107021176
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