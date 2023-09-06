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الولايات المتحدة تقدم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار

9/6/2023 2:33:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الأربعاء عن مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار من أجل تلبية احتياجاتها الأمنية والدفاعية الحيوية في مواجهة العملية العسركية الروسية منذ فبراير 2022.
وقالت الوزارة في بيان إن هذه المساعدة تشمل "معدات دفاع جوي إضافية وذخائر مدفعية وأسلحة مضادة للدبابات بما في ذلك قذائف اليورانيوم المنضب لدبابات (أبرامز) وغيرها من المعدات لمساعدة أوكرانيا في مواجهة الحرب العدوانية المستمرة التي تشنها روسيا".
وأوضحت أن هذه المعدات سيتم سحبها من مخزونات الأسلحة التابعة للوزارة مشددة على أن الولايات المتحدة "ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا بالقدرات اللازمة لتلبية احتياجاتها الفورية في ساحة المعركة ومتطلبات المساعدة الأمنية على المدى الطويل".
ويتزامن الإعلان عن هذه المساعدة الإضافية مع زيارة يقوم بها حاليا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الى أوكرانيا وهي زيارة لم يعلن عنها قبل.
وحسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية فقد قدمت واشنطن مساعدات أمنية لأوكرانيا تفوق قيمتها 43 مليار دولار منذ بدء "العملية العسكرية" الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير 2022. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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