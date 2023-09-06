الولايات المتحدة تقدم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار
التاريخ
9/6/2023 2:33:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الأربعاء عن مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار من أجل تلبية احتياجاتها الأمنية والدفاعية الحيوية في مواجهة العملية العسركية الروسية منذ فبراير 2022.
وقالت الوزارة في بيان إن هذه المساعدة تشمل "معدات دفاع جوي إضافية وذخائر مدفعية وأسلحة مضادة للدبابات بما في ذلك قذائف اليورانيوم المنضب لدبابات (أبرامز) وغيرها من المعدات لمساعدة أوكرانيا في مواجهة الحرب العدوانية المستمرة التي تشنها روسيا".
وأوضحت أن هذه المعدات سيتم سحبها من مخزونات الأسلحة التابعة للوزارة مشددة على أن الولايات المتحدة "ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا بالقدرات اللازمة لتلبية احتياجاتها الفورية في ساحة المعركة ومتطلبات المساعدة الأمنية على المدى الطويل".
ويتزامن الإعلان عن هذه المساعدة الإضافية مع زيارة يقوم بها حاليا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الى أوكرانيا وهي زيارة لم يعلن عنها قبل.
وحسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية فقد قدمت واشنطن مساعدات أمنية لأوكرانيا تفوق قيمتها 43 مليار دولار منذ بدء "العملية العسكرية" الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير 2022. (النهاية)
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