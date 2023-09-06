عجلون 6 أيلول (بترا) – بحث لقاء عقد اليوم الأربعاء على مدرج عز الدين أسامة بجامعة عجلون الوطنية تعزيز دور الإعلام في دعم المبادرات والترويج السياحي بتنظيم من هيئة الإعلام وجامعة عجلون الوطنية والمناطق التنموية ووكالة عجلون الإخبارية بمشاركة 200 ممثل لوسائل الإعلام .

واكد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام في ابراز المنجزات الوطنية وتعزيز دور المؤسسات والجهود التي تبذل للترويج للمواقع السياحي والنهوض بهذا القطاع الحيوي .

وبين أن محافظة عجلون أصبحت تشهد حركة سياحية نشطة منذ تشغيل "التلفريك" الذي جاء بمبادرة ملكية وساهم بتوفير فرص العمل وتعزيز الاستثمار في المحافظة الذي ينعكس ايجابا على المحافظة بشكل خاص والوطن بشكل عام .

بدوره، قال مدير هيئة الإعلام المحامي بشير المومني إن هذا اللقاء يأتي إيمانا من الهيئة بأهمية الدور الكبير الذي يقع على وسائل الاعلام والتعريف بالمبادرات التي تسهم في الارتقاء بالسياحة والتنمية، مبينا أن هذه المبادرة بدأت من عجلون وسيتم تعميمها على مختلف المحافظات تحقيقا لمفهوم التنمية المستدامة ودور الإعلام في إبراز الفرص ومعالجة التحديات .

وقال رئيس مجلس أمناء الجامعة عضو اللجنة الفنية للمخطط الشمولي لمحافظة عجلون الدكتور المهندس محمد الصمادي ان عجلون التي تحظى باهتمام ملكي تزهو اليوم بحضور شخصيات إعلامية لتعزيز العمل التشاركي الذي يخدم المصلحة العامة، لافتات إلى أهمية تسليط الضوء على المخطط الشمولي والنهضة التنموية التي تشهدها المحافظة .

من جهته، اشار رئيس الجامعة الدكتور فراس الهناندة الى مسيرة الجامعة ورسالتها في خدمة المجتمع المحلي، مبينا أهمية هذا اللقاء والمبادرة لحضور ممثلي وسائل الإعلام من مختلف محافظات المملكة وإطلاق مبادرة عجلون أوكسجين الأردن والتي تنسجم مع الميزات النسبية البيئية والسياحية والطبيعية وتوقيع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الدولية للصحة المجتمعية لاستحداث برامج تدريبية ترتقي للدبلوم العالي في الصحة البيئية وفي تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وبين الهناندة أنه تم استحداث مركز تدريب للأدلاء السياحيين مركزه الجامعة لإقليم الشمال بالتعاون مع وزارة السياحة.

واشتمل اللقاء على عدد من الكلمات أشارت الى أهمية ربط الإعلام بالمجتمع ودوره في التنمية ودعم المبادرات البناءة و الهادفة للترويج السياحي وعرض فيديو عن المحافظة وإطلاق مبادرة أوكسجين كما كرم رئيس مجلس الأمناء الدكتور الصمادي ورئيس الجامعة الدكتور الهناندة محافظ عجلون ومدير هيئة الإعلام والاكاديمية الدولية للصحة المجتمعية .

وعلى هامش اللقاء زار المشاركون في اللقاء والوفد الإعلامي عددا من المواقع السياحية في المحافظة منها الأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة والمحمية ومار الياس وتلفريك عجلون والقلعة .

--(بترا)

ع.ف/أز/ ع ط

06/09/2023 20:57:20