عمان 6 أيلول (بترا)- أكد زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، اليوم الأربعاء، أن الحوار ضروري للتسوية السلمية للصراع في أوكرانيا.

وذكر البيان الختامي الذي جرى تبنيه عقب انتهاء القمة الـ43 للرابطة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وأوردته الرابطة عبر موقعها الرسمي: "أنه فيما يتعلق بأوكرانيا، كما هو الحال بالنسبة لجميع الدول، واصلنا التأكيد على احترامنا للسيادة والاستقلال السياسي وسلامة الأراضي".

وأضاف البيان: "لقد أكدنا أهمية الوقف الفوري للأعمال العدائية والمشاركة الجادة في حوار حقيقي من أجل الحل السلمي للصراع. كما دعمنا جهود الأمين العام للأمم المتحدة في البحث عن حل سلمي".

--(بترا)

رصد / ف ق/أز/ ع ط

06/09/2023 20:46:29