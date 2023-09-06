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إطلاق منصة الوصول والتعليم الدامج لذوي الإعاقة بالعلوم والتكنولوجيا

9/6/2023 2:33:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الرمثا 6 أيلول (بترا)-أطلقت جامعة العلوم و التكنولوجيا اليوم الأربعاء منصة الوصول والتعليم الدامج التي تعنى بالتعامل مع كافة شؤون دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الجامعي.
وقال رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم ، إن الطلبة، على اختلاف قدراتهم، هم الركن الرئيس للجامعة ومحور أهتمامها الأول، والتعليم الدامج هو حق أقره القانون الأردني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، و هذه المنصة هي لتأكيد التزام جامعه العلوم و التكنولوجيا بهذا النهج الحقوقي.
وأضاف انه وحرصا من الجامعةُ على توفير بيئة جامعيّة مستقرّة، تتوافر فيها فرص النجاح والتميّز العلميّ والقيم الإيجابيّة بعدالة و مساواة، و ترسيخا لمفهوم تكافؤ الفرص أقر مجلس العمداء هذا الأسبوع تعليمات التسهيلات الأكاديمية للطلبة ذوي الإعاقة.
من جهتها ،قالت نائب الرئيس ورئيسة اللجنة العليا لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعة الدكتورة سهاد الجندي، إن الطالب من ذوي الإعاقة يستطيع من خلال هذه المنصة من تقديم طلب التسهيلات الأكاديمية وتقوم لجنة علمية متخصصة بدراسة الطلب والتنسيب بشكل التسهيلات الممكن للطالب الحصول عليها ومتابعتها ضمن تعليمات جامعية موثقة، تمت صياغتها حسب منهجية علمية شاملة وبتعاون وثيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
--(بترا)
ب.و/أز/ ع ط
06/09/2023 20:45:32

MENAFN06092023000117011021ID1107021171

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