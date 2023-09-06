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الأمم المتحدة: الهجمات على سوق مفتوحة بأوكرانيا غير مقبولة

9/6/2023 2:33:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 6 أيلول (بترا)- قالت منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا، دينيس براون، ان الهجمات التي وقعت اليوم على منطقة دونيتسك وزابوريزهيا " غير مقبولة ومأساوية"
وأضافت، أن الهجوم أصاب في بلدة كوستيانتينيفكا، منطقة سوق مفتوحة حيث يقوم العديد من السكان المحليين بالتسوق اليومي، مما أدى إلى سقوط العشرات من الضحايا المدنيين، بما في ذلك الأطفال.
وقالت بروان "إن هذا الحدث المأساوي وغير المقبول هو مثال آخر على المعاناة التي تلحقها الحرب بالمدنيين في جميع أنحاء البلاد مشيرة الى "أن المدنيين والبنية التحتية المدنية يتمتعون بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي".
--(بترا)
م د/أز/ ع ط
06/09/2023 20:04:28

MENAFN06092023000117011021ID1107021168

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