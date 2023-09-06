طائرة سياح فرنسية تحط بمطار العقبة

عمان 6 أيلول (بترا)- حطت طائرة سياح فرنسية، اليوم الأربعاء، في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة، قادمة من باريس بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

وبحسب بيان للهيئة، سيبلغ عدد ركاب الشركة المنظمة ووكيلها الأجنبي، خلال الموسم السياحي الحالي من أيلول وحتى نهاية العام، 3400 راكب تشمل سياح فرنسيين.

وأكد وزير السياحة والآثار، رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة، مكرم القيسي، أهمية هذه الخطوة التي من شأنها التأكيد على عودة العمل على استقطاب المزيد من رحلات الطيران بقصد السياحة الى المملكة.

وأشار إلى أن استقبال الطائرة السياحية، في العقبة وانطلاق السياح منها لزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة، سيدعم السياحة نحو الأمام، ويسهم بدوران عجلة الحركة السياحية.

وقال إن هذه الخطوة جاءت بجهود مشتركة وبروح الفريق بين وزارة السياحة والآثار والهيئة وسلطة العقبة والشركات السياحية المعنية؛ بهدف النهوض بالنشاط السياحي في المملكة.

من جانبه أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، أن المملكة تجني ثمار السياحة من خلال الزيادة في تدفقات أعداد السياح إليها بما يسهم في زيادة الناتج الاقتصادي .

وأشار إلى أن الهيئة تعمل جاهدة على استقطاب طائرات من دول أخرى، مبينا أن لدى الهيئة استراتيجية متكاملة لدعم الطائرات العارضة ومنخفضة التكاليف.

وبين، أن الهيئة اتبعت سياسة الدعم باستقطاب الطيران العارض بعد إعفاء الحكومة لضريبة المغادرة والدعم المقدم على الطيران العارض والمنتظم ومنخفض التكاليف في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة "الثريا" للسياحة والسفر، فادي أبو عريش "إن عملنا يأتي بجهد حقيقي وبدعم من هيئة تنشيط السياحة، من خلال برنامج الحوافز والدعم المباشر الذي أطلقته الهيئة، وساهم بزيادة حركة الطيران العارض إلى مدينة العقبة".

وأشار إلى أن شركة "الثريا" حريصة على عودة المجموعات السياحية الى الأردن،إذ جرى الاتفاق على رفع عدد الرحلات العارضة المتوقعة من خلال الدعم المقدم من هيئة تنشيط السياحة للعام الحالي، وبذلك سترتفع أعداد السياح الفرنسيين من خلال رحلات الطيران العارض للعام المقبل.

-- (بترا)

ح خ/أز/ ع ط

06/09/2023 20:00:17