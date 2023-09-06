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موديرنا تطرح لقاحاً مطوراً ضد متحور كورونا الجديد

9/6/2023 2:33:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 أيلول (بترا)- قالت شركة موديرنا، اليوم الأربعاء، إن بيانات التجارب السريرية أظهرت أن لقاح كوفيد 19 المحدث سيكون فعالا على الأرجح ضد المتحور (BA.2.86) شديد التحور لفيروس كورونا الذي أثار مخاوف من عودة ظهور العدوى.
ووفقاً لـ(رويترز)، أوضحت الشركة أن حقنتها ولدت زيادة بمقدار 8.7 أضعاف في تحييد الأجسام المضادة لدى البشر ضد المتحور الجديد، والتي يتم تتبعها من قبل منظمة الصحة العالمية والمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وأشار مركز السيطرة على الأمراض سابقا إلى أن المتحور BA.2.86 قد يكون أكثر قدرة على التسبب في العدوى لدى الأشخاص الذين أصيبوا سابقا بكوفيد أو تم تطعيمهم بالجرعات السابقة. وشاركت الشركة النتيجة الجديدة بشأن لقاحها مع المنظمين وقدمتها للنشر في مراجعة الأقران.
--(بترا)
أ ن/أز / ع ط
06/09/2023 19:55:12

MENAFN06092023000117011021ID1107021166

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