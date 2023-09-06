موديرنا تطرح لقاحاً مطوراً ضد متحور كورونا الجديد
التاريخ
9/6/2023 2:33:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 6 أيلول (بترا)- قالت شركة موديرنا، اليوم الأربعاء، إن بيانات التجارب السريرية أظهرت أن لقاح كوفيد 19 المحدث سيكون فعالا على الأرجح ضد المتحور (BA.2.86) شديد التحور لفيروس كورونا الذي أثار مخاوف من عودة ظهور العدوى.
ووفقاً لـ(رويترز)، أوضحت الشركة أن حقنتها ولدت زيادة بمقدار 8.7 أضعاف في تحييد الأجسام المضادة لدى البشر ضد المتحور الجديد، والتي يتم تتبعها من قبل منظمة الصحة العالمية والمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وأشار مركز السيطرة على الأمراض سابقا إلى أن المتحور BA.2.86 قد يكون أكثر قدرة على التسبب في العدوى لدى الأشخاص الذين أصيبوا سابقا بكوفيد أو تم تطعيمهم بالجرعات السابقة. وشاركت الشركة النتيجة الجديدة بشأن لقاحها مع المنظمين وقدمتها للنشر في مراجعة الأقران.
--(بترا)
أ ن/أز / ع ط
06/09/2023 19:55:12
MENAFN06092023000117011021ID1107021166
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