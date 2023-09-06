عمان 6 أيلول(بترا)- وقعت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا واللجنة الأردنية الأميركية لتبادل التعليم مذكرة تفاهم، للمشاركة في برنامج روابط التابع لشبكة التعاون بين الجامعات الأميركية الأردنية (UCN) لدعم هذه الجامعات في بناء شراكات ثنائية بين الولايات المتحدة والأردن من خلال التبادل الأكاديمي والعلمي.

ووقعت الاتفاقية عن الجامعة، بحسب بيان صحفي اليوم الأربعاء، رئيسها الدكتورة وجدان أبو الهيجاء وعن اللجنة المدير التنفيذي لمكتب اللجنة الأميركية للتبادل التعليمي في مؤسسة " Fulbright" / الأردن ادوارد برادوس.

وقالت رئيس الجامعة الدكتورة أبو الهيجاء إن مشاركة الجامعة في برنامج روابط، والذي يعد جزءا من شبكة التعاون بين الجامعات الأميركية والأردنية، هي خطوة في سياق الجهود المستمرة لتطوير جودة التعليم وتعزيز التعاون الدولي، وإتاحة الفرص لأعضاء الهيئة التدريسية لاكتساب الخبرات وتبادل المعرفة في مختلف المجالات البحثية.

ومن جانبه، قال برادوس "نرحب بتوقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الأميرة سمية ضمن شبكة التعاون الجامعي "روابط"، ونؤمن بأهمية التعاون بين الجامعات الأميركية والأردنية، وبالفرص التي تتيحها لتعزيز الشبكات الأكاديمية والمهنية لأعضاء هيئة التدريس والموظفين من خلال منح السفر ومنح تطوير الشراكات وبرامج أخرى يمولها برنامج فولبرايت. ونتطلع إلى مستقبل مشرق من التعاون المشترك."

ويذكر أن مشروع "روابط" يسعى عن طريق الجامعات الأردنية والأميركية المشاركة في شبكة التعاون الجامعي إلى تعزيز قدرات الجامعات المؤسسية وتمويلها الداخلي وإدارة المخاطر للقيام بإصلاحات تعاونية جادة مستوحاة من أفضل الممارسات الأميركية والعالمية في هذه المجالات.

--(بترا)

أ ر/أز / ع ط

06/09/2023 19:52:39