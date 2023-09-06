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توقيع وثيقة في الزرقاء لمنع إطلاق العيارات النارية

9/6/2023 2:33:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء 6 أيلول(بترا)-أشرف نائب محافظ الزرقاء عاصم النهار ،اليوم الأربعاء،على توقيع وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية وتبنيها على مستوى المحافظة، وذلك في إطار دور وزارة الداخلية في الخطة الوطنية لمواجهة العنف المجتمعي.
وجرى توقيع الوثيقة في ديوان أبناء قبيلة بني حسن ، خلال اجتماع لممثلين عن كافة عشائر القبيلة في محافظة الزرقاء ، حيث أكد كافة الحضور الذين وقعوا على الوثيقة، التزامهم بمحاربة ظاهرة إطلاق العيارات النارية التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء نتيجة عادات بالية وممارسات طائشة غير مسؤولة يرفضها المجتمع الأردني .
وبين الموقعون على الوثيقة التأكيد على التزام الجميع بالتصدي لهذه الظاهرة ، مشيرين إلى احترامهم والتزامهم بالقانون وفرض سيادته بالتعاون مع الحاكمية الإدارية والأجهزة الأمنية للقضاء على هذه الظاهرة .
--(بترا)
ع ض/أز / ع ط
06/09/2023 19:49:24

MENAFN06092023000117011021ID1107021164

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