توقيع وثيقة في الزرقاء لمنع إطلاق العيارات النارية

توقيع وثيقة في الزرقاء لمنع إطلاق العيارات النارية
التاريخ
9/6/2023 2:33:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الزرقاء 6 أيلول(بترا)-أشرف نائب محافظ الزرقاء عاصم النهار ،اليوم الأربعاء،على توقيع وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية وتبنيها على مستوى المحافظة، وذلك في إطار دور وزارة الداخلية في الخطة الوطنية لمواجهة العنف المجتمعي.
وجرى توقيع الوثيقة في ديوان أبناء قبيلة بني حسن ، خلال اجتماع لممثلين عن كافة عشائر القبيلة في محافظة الزرقاء ، حيث أكد كافة الحضور الذين وقعوا على الوثيقة، التزامهم بمحاربة ظاهرة إطلاق العيارات النارية التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء نتيجة عادات بالية وممارسات طائشة غير مسؤولة يرفضها المجتمع الأردني .
وبين الموقعون على الوثيقة التأكيد على التزام الجميع بالتصدي لهذه الظاهرة ، مشيرين إلى احترامهم والتزامهم بالقانون وفرض سيادته بالتعاون مع الحاكمية الإدارية والأجهزة الأمنية للقضاء على هذه الظاهرة .
--(بترا)
ع ض/أز / ع ط
06/09/2023 19:49:24
MENAFN06092023000117011021ID1107021164
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