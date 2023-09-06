غوتيريش: الانهيار المناخي بدأ

غوتيريش: الانهيار المناخي بدأ
التاريخ
9/6/2023 2:33:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
نيويورك 6 أيلول (بترا)- قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إن "كوكبنا عانى للتو من موسم من الغليان. إنه الصيف الأكثر سخونة على الإطلاق" مضيفا أن "الانهيار المناخي بدأ".
وأشار غوتيريش في رسالة أصدرها اليوم الأربعاء، ردا على تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إلى ان العلماء حذروا منذ فترة طويلة مما يمكن أن يجلبه "الإدمان" على الوقود الأحفوري، مؤكدا أن ارتفاع درجات الحرارة يتطلب تكثيفا للعمل.
ودعا قادة العالم إلى زيادة جهودهم من أجل إيجاد حلول لتغير المناخ قائلا "لا يزال بإمكاننا تجنب أسوأ ما في الفوضى المناخية - وليس لدينا لحظة لنضيعها".
وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم، إن هذا العام يعد الأكثر حرارة على الإطلاق بعد عام 2016، عندما كان هناك احترار قوي ناجم عن ظاهرة النينيو.
-- (بترا)
م د/أز/ ع ط
06/09/2023 19:45:40
MENAFN06092023000117011021ID1107021163
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.