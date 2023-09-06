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غوتيريش: الانهيار المناخي بدأ

9/6/2023 2:33:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 6 أيلول (بترا)- قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إن "كوكبنا عانى للتو من موسم من الغليان. إنه الصيف الأكثر سخونة على الإطلاق" مضيفا أن "الانهيار المناخي بدأ".
وأشار غوتيريش في رسالة أصدرها اليوم الأربعاء، ردا على تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إلى ان العلماء حذروا منذ فترة طويلة مما يمكن أن يجلبه "الإدمان" على الوقود الأحفوري، مؤكدا أن ارتفاع درجات الحرارة يتطلب تكثيفا للعمل.
ودعا قادة العالم إلى زيادة جهودهم من أجل إيجاد حلول لتغير المناخ قائلا "لا يزال بإمكاننا تجنب أسوأ ما في الفوضى المناخية - وليس لدينا لحظة لنضيعها".
وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم، إن هذا العام يعد الأكثر حرارة على الإطلاق بعد عام 2016، عندما كان هناك احترار قوي ناجم عن ظاهرة النينيو.
-- (بترا)
م د/أز/ ع ط
06/09/2023 19:45:40

MENAFN06092023000117011021ID1107021163

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