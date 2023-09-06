البلقاء: تنفذ تمرين وهمي لفرضية حدوث زلزال في 18 الشهر الحالي
التاريخ
9/6/2023 2:33:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
البلقاء 6 أيلول (بترا)- وجدي النعيمات- قال محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود إن المحافظة ستقوم بتنفيذ فرضية تمرين وهمي لوقوع زلزال في يوم 18 من الشهر الحالي للتأكد من الجاهزية في حال كان هناك حدث حقيقي.
وأضاف أبو قاعود أنه جرى تشكيل خمسة فرق في محافظة البلقاء منها خلية القيادة والسيطرة والخلية الإعلامية برئاسة المحافظ وخلية التقييم برئاسة المتصرف فيصل السميران وخلية إدارة أعمال المتطوعين برئاسة المتصرف سامر سويد وخلية الإسعاف والمعالجة برئاسة مدير صحة البلقاء وفرق متطوعين مدربين في أماكن سكناهم في حال استدعت الحاجة لذلك .
وبين المحافظ دور القطاع التجاري خلال وبعد الحدث في كيفية ادامة سلاسل التوريد والمخزون الاستراتيجي كما بين استعداد متصرفية ماحص والفحيص بخصوص التمرين .
وأوضح المحافظ دور وواجبات كل خلية والتعريف بأماكن الإخلاء كما بين الإجراءات الخاصة بكل مرحلة والاستعداد والاستجابة والتعافي والتي تم إرسالها مسبقا لكل المؤسسات .
وختم المحافظ أن هذه التمارين الوهمية تقام في جميع دول العالم للتأكد من جاهزية عمل المؤسسات والدوائر .
--(بترا)
ون/أز / ع ط
06/09/2023 19:44:00
MENAFN06092023000117011021ID1107021162
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