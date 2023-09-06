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البلقاء: تنفذ تمرين وهمي لفرضية حدوث زلزال في 18 الشهر الحالي

9/6/2023 2:33:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

البلقاء 6 أيلول (بترا)- وجدي النعيمات- قال محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود إن المحافظة ستقوم بتنفيذ فرضية تمرين وهمي لوقوع زلزال في يوم 18 من الشهر الحالي للتأكد من الجاهزية في حال كان هناك حدث حقيقي.
وأضاف أبو قاعود أنه جرى تشكيل خمسة فرق في محافظة البلقاء منها خلية القيادة والسيطرة والخلية الإعلامية برئاسة المحافظ وخلية التقييم برئاسة المتصرف فيصل السميران وخلية إدارة أعمال المتطوعين برئاسة المتصرف سامر سويد وخلية الإسعاف والمعالجة برئاسة مدير صحة البلقاء وفرق متطوعين مدربين في أماكن سكناهم في حال استدعت الحاجة لذلك .
وبين المحافظ دور القطاع التجاري خلال وبعد الحدث في كيفية ادامة سلاسل التوريد والمخزون الاستراتيجي كما بين استعداد متصرفية ماحص والفحيص بخصوص التمرين .
وأوضح المحافظ دور وواجبات كل خلية والتعريف بأماكن الإخلاء كما بين الإجراءات الخاصة بكل مرحلة والاستعداد والاستجابة والتعافي والتي تم إرسالها مسبقا لكل المؤسسات .
وختم المحافظ أن هذه التمارين الوهمية تقام في جميع دول العالم للتأكد من جاهزية عمل المؤسسات والدوائر .
--(بترا)
ون/أز / ع ط
06/09/2023 19:44:00

MENAFN06092023000117011021ID1107021162

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