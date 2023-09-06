القبول الموحد: غدا آخر موعد لتقديم الطلبات للمصابين بالسرطان وذوي الإعاقة
التاريخ
9/6/2023 2:33:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 6 أيلول (بترا)- قالت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن يوم غد الخميس هو آخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة من المقاعد الجامعية المخصصة للطلبة المصابين بمرض السرطان، وكذلك الطلبة من ذوي الإعاقة.
ودعت الوزارة الراغبين للاستفادة مقاعد البرنامج العادي في الجامعات الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2023-2024، من المصابين بالسرطان إلى الإطلاع على مزيد من التفاصيل عن ترتيبات القبول على الرابط الإلكتروني
دعت الطلبة من ذوي الإعاقة إلى الاطلاع ترتيبات القبول على الرابط الإلكتروني
ر/ ن ح/ ع ط
06/09/2023 19:42:10
MENAFN06092023000117011021ID1107021161
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