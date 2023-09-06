Thursday, 07 September 2023 12:08 GMT

القبول الموحد: غدا آخر موعد لتقديم الطلبات للمصابين بالسرطان وذوي الإعاقة

9/6/2023 2:33:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 أيلول (بترا)- قالت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن يوم غد الخميس هو آخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة من المقاعد الجامعية المخصصة للطلبة المصابين بمرض السرطان، وكذلك الطلبة من ذوي الإعاقة.
ودعت الوزارة الراغبين للاستفادة مقاعد البرنامج العادي في الجامعات الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2023-2024، من المصابين بالسرطان إلى الإطلاع على مزيد من التفاصيل عن ترتيبات القبول على الرابط الإلكتروني
دعت الطلبة من ذوي الإعاقة إلى الاطلاع ترتيبات القبول على الرابط الإلكتروني
ر/ ن ح/ ع ط
06/09/2023 19:42:10

MENAFN06092023000117011021ID1107021161

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث