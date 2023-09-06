عمان 6 أيلول (بترا)- قالت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن يوم غد الخميس هو آخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة من المقاعد الجامعية المخصصة للطلبة المصابين بمرض السرطان، وكذلك الطلبة من ذوي الإعاقة.

ودعت الوزارة الراغبين للاستفادة مقاعد البرنامج العادي في الجامعات الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2023-2024، من المصابين بالسرطان إلى الإطلاع على مزيد من التفاصيل عن ترتيبات القبول على الرابط الإلكتروني

دعت الطلبة من ذوي الإعاقة إلى الاطلاع ترتيبات القبول على الرابط الإلكتروني

ر/ ن ح/ ع ط

06/09/2023 19:42:10