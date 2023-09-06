المياه: برنامج زمالة المياه الوطني يحتفل بتخريج 90 متدرّباً
التاريخ
9/6/2023 2:33:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 6 أيلول (بترا)- احتفلت وزارة المياه والريّ ومشروع حوكمة قطاع المياه المموّل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتخريج الدفعة الأولى من المتدربين من برنامج زمالة المياه الوطني.
وحسب بيان عن الوزارة، اليوم الأربعاء، جرى تخريج 90 متدربًا ومتدربة من الشباب بعد اكتسابهم الخبرة في العمل لدى 6 مؤسّسات في قطاع المياه الأردني.
وبين أمين عام سلطة المياه المهندس رامي أبو رواق أن سلطة المياه تهدف إلى تعزيز الاستفادة من القدرات الشابة المؤهلة في جميع مؤسسات قطاع المياه بما يحقق أهداف وتطلعات الخطط الإستراتيجية لقطاع المياه لتحقيق التنمية المستدامة وبناء القدرات.
وأوضح أن قطاع المياه بالتعاون مع مشروع حوكمة قطاع المياه التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية تنفذ خطة إستراتيجية للحد من فاقد المياه وتعزيز قدرات القطاع وإدماج الشباب في مؤسسات القطاع، وإعادة تحديد الأدوار والمسؤوليات المطلوبة لكل مرافق المياه من خلال تحديد مؤشرات قابلة للقياس .
وأشار إلى أن الخطة تأتي ضمن خارطة طريق لتحديد أولويات القطاع لتحقيق الأهداف المنشودة، بما يتماشى مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لتطوير استراتيجية طويلة الأجل لقطاع المياه لمواجهة التحديات المتزايدة.
وعبر عن امتنان وتقدير وزارة المياه والري -سلطة المياه ومؤسساتها للدعم الكبير الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية خاصة من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، ومشروع حوكمة قطاع المياه لمواجهة مختلف التحديات التي تعانيها المملكة خاصة في قطاع المياه.
وذكر أن برنامج زمالة المياه الوطني صمِّم لتزويد الشباب الأردنيين بالخبرة العملية، فمن خلال إشراك الشباب في مختلف جوانب قطاع المياه، يساعدهم البرنامج على اكتساب مهارات عملية بينما يساعد في الوقت نفسه المنظّمات المضيفة في مواجهة التحدّيات العاجلة ،وعلى المدى الطويل، يطمح البرنامج إلى زيادة عدد المتخصّصين المؤهّلين في قطاع المياه إلى جانب التصدّي لمشكلة البطالة بين الشباب.
وقال نائب مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن كريستوفر ستيل إن هذا البرنامج سينعكس على الشباب الذين تدربوا ، ونسعى إلى بذل قصارى جهدنا لتزويدهم بالمعرفة والتدريب العملي والمهارات القيادية التي سيحتاجون إليها لمواجهة التحدّيات.
واستعرضت عدد من الرياديات تجربتهن في قطاع المياه خلال جلسات حوارية ، إذ يلتحق حالياً 76 متدرباً إضافياً في برنامج زمالة المياه الوطني، وقد عمل المتدربون في وزارة المياه والريّ وسلطة وادي الأردن وسلطة المياه ، إضافة إلى شركات المياه مثل شركة مياهنا.
--(بترا)
ي ع/از/ ع ط
06/09/2023 19:41:14
MENAFN06092023000117011021ID1107021160
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