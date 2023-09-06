المياه: برنامج زمالة المياه الوطني يحتفل بتخريج 90 متدرّباً

عمان 6 أيلول (بترا)- احتفلت وزارة المياه والريّ ومشروع حوكمة قطاع المياه المموّل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتخريج الدفعة الأولى من المتدربين من برنامج زمالة المياه الوطني.

وحسب بيان عن الوزارة، اليوم الأربعاء، جرى تخريج 90 متدربًا ومتدربة من الشباب بعد اكتسابهم الخبرة في العمل لدى 6 مؤسّسات في قطاع المياه الأردني.

وبين أمين عام سلطة المياه المهندس رامي أبو رواق أن سلطة المياه تهدف إلى تعزيز الاستفادة من القدرات الشابة المؤهلة في جميع مؤسسات قطاع المياه بما يحقق أهداف وتطلعات الخطط الإستراتيجية لقطاع المياه لتحقيق التنمية المستدامة وبناء القدرات.

وأوضح أن قطاع المياه بالتعاون مع مشروع حوكمة قطاع المياه التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية تنفذ خطة إستراتيجية للحد من فاقد المياه وتعزيز قدرات القطاع وإدماج الشباب في مؤسسات القطاع، وإعادة تحديد الأدوار والمسؤوليات المطلوبة لكل مرافق المياه من خلال تحديد مؤشرات قابلة للقياس .

وأشار إلى أن الخطة تأتي ضمن خارطة طريق لتحديد أولويات القطاع لتحقيق الأهداف المنشودة، بما يتماشى مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لتطوير استراتيجية طويلة الأجل لقطاع المياه لمواجهة التحديات المتزايدة.

وعبر عن امتنان وتقدير وزارة المياه والري -سلطة المياه ومؤسساتها للدعم الكبير الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية خاصة من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، ومشروع حوكمة قطاع المياه لمواجهة مختلف التحديات التي تعانيها المملكة خاصة في قطاع المياه.

وذكر أن برنامج زمالة المياه الوطني صمِّم لتزويد الشباب الأردنيين بالخبرة العملية، فمن خلال إشراك الشباب في مختلف جوانب قطاع المياه، يساعدهم البرنامج على اكتساب مهارات عملية بينما يساعد في الوقت نفسه المنظّمات المضيفة في مواجهة التحدّيات العاجلة ،وعلى المدى الطويل، يطمح البرنامج إلى زيادة عدد المتخصّصين المؤهّلين في قطاع المياه إلى جانب التصدّي لمشكلة البطالة بين الشباب.

وقال نائب مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن كريستوفر ستيل إن هذا البرنامج سينعكس على الشباب الذين تدربوا ، ونسعى إلى بذل قصارى جهدنا لتزويدهم بالمعرفة والتدريب العملي والمهارات القيادية التي سيحتاجون إليها لمواجهة التحدّيات.

واستعرضت عدد من الرياديات تجربتهن في قطاع المياه خلال جلسات حوارية ، إذ يلتحق حالياً 76 متدرباً إضافياً في برنامج زمالة المياه الوطني، وقد عمل المتدربون في وزارة المياه والريّ وسلطة وادي الأردن وسلطة المياه ، إضافة إلى شركات المياه مثل شركة مياهنا.

--(بترا)

ي ع/از/ ع ط

06/09/2023 19:41:14