افتتاح أول مسار سياحي في متنزه الأمير هاشم في بيرين

الزرقاء 6 أيلول (بترا)- افتتح مركز "نحن نشارك لتنمية المجتمع المدني" اليوم الأربعاء مسار (لا تخلو كرمنا نقمة) في متنزه الأمير هاشم بن الحسين بقضاء بيرين, والذي نفذه فريق نادي الطبيعة ضمن مشروع الأمن الشامل والشباب المرن (مرساة) الذي ينفذه المركز بالشراكة مع منظمة ميرسي كور وبتمويل من يو كاي آيد.

وعبر رئيس بلدية بيرين الجديدة وهبي الزواهرة عن اعتزاز أبناء قضاء بيرين بهذه المبادرة التي جرى تنفيذها في المتنزه الذي يعد من اهم الأماكن السياحية لأبناء محافظة الزرقاء والعاصمة عمان لما يوفره من موقع أمن للتنزه، مشيرا إلى أن البلدية تدعم هذه المشاريع الريادية وتوفر لها التسهيلات والدعم اللوجستي الكامل لتنفيذها وخدمة المجتمع المحلي.

بدوره، اكد مدير مركز "نحن نشارك"محمود الصبيحات ان المركز يعمل بالتشارك مع عدد من المنظمات والجهات الدولية المانحة والداعمة لخدمة المجتمع المحلي في المجالات كافة، ومنها هذا المشروع الذي استمر لمدة ثلاثة اشهر وشارك فيه عدد من الشباب والشابات في الفئة العمرية من 16 الى 20 عاما بهدف اكسابهم المهارات المعرفية والعملية، ونتج عنها تشكيل فريق نادي الطبيعة الذي بادر بإنشاء هذا المسار الذي يعد أول مسار سياحي في محافظة الزرقاء ويمتد لمسافة 7 كيلومتر داخل المتنزه ليكون مكانا مناسبا لممارسة رياضة المشي اثناء التنزه وتنشيط الحركة السياحية في المنطقة وجذب الشباب للمحافظة على الاماكن السياجية .

بدورها قالت مديرة مشروع مرساة في منظمة ميرسي كور روان مالك، إن هذا المشروع يعبر عن الثبات والالتزام الذي نطمح ان يكون قد قدم الفائدة المرجوة منه للشباب والشابات المشاركين فيه ليكون بداية لمشاريع مستقبلية.

وجرى عرض فيديو يستعرض مراحل تنفيذ المشروع كما تم تكريم المشاركين فيه.

--(بترا)

رن/أز/ ع ط

06/09/2023 19:36:45