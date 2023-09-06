افتتاح أول مسار سياحي في متنزه الأمير هاشم في بيرين

افتتاح أول مسار سياحي في متنزه الأمير هاشم في بيرين
التاريخ
9/6/2023 2:33:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الزرقاء 6 أيلول (بترا)- افتتح مركز "نحن نشارك لتنمية المجتمع المدني" اليوم الأربعاء مسار (لا تخلو كرمنا نقمة) في متنزه الأمير هاشم بن الحسين بقضاء بيرين, والذي نفذه فريق نادي الطبيعة ضمن مشروع الأمن الشامل والشباب المرن (مرساة) الذي ينفذه المركز بالشراكة مع منظمة ميرسي كور وبتمويل من يو كاي آيد.
وعبر رئيس بلدية بيرين الجديدة وهبي الزواهرة عن اعتزاز أبناء قضاء بيرين بهذه المبادرة التي جرى تنفيذها في المتنزه الذي يعد من اهم الأماكن السياحية لأبناء محافظة الزرقاء والعاصمة عمان لما يوفره من موقع أمن للتنزه، مشيرا إلى أن البلدية تدعم هذه المشاريع الريادية وتوفر لها التسهيلات والدعم اللوجستي الكامل لتنفيذها وخدمة المجتمع المحلي.
بدوره، اكد مدير مركز "نحن نشارك"محمود الصبيحات ان المركز يعمل بالتشارك مع عدد من المنظمات والجهات الدولية المانحة والداعمة لخدمة المجتمع المحلي في المجالات كافة، ومنها هذا المشروع الذي استمر لمدة ثلاثة اشهر وشارك فيه عدد من الشباب والشابات في الفئة العمرية من 16 الى 20 عاما بهدف اكسابهم المهارات المعرفية والعملية، ونتج عنها تشكيل فريق نادي الطبيعة الذي بادر بإنشاء هذا المسار الذي يعد أول مسار سياحي في محافظة الزرقاء ويمتد لمسافة 7 كيلومتر داخل المتنزه ليكون مكانا مناسبا لممارسة رياضة المشي اثناء التنزه وتنشيط الحركة السياحية في المنطقة وجذب الشباب للمحافظة على الاماكن السياجية .
بدورها قالت مديرة مشروع مرساة في منظمة ميرسي كور روان مالك، إن هذا المشروع يعبر عن الثبات والالتزام الذي نطمح ان يكون قد قدم الفائدة المرجوة منه للشباب والشابات المشاركين فيه ليكون بداية لمشاريع مستقبلية.
وجرى عرض فيديو يستعرض مراحل تنفيذ المشروع كما تم تكريم المشاركين فيه.
--(بترا)
رن/أز/ ع ط
06/09/2023 19:36:45
MENAFN06092023000117011021ID1107021159
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