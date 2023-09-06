وثيقة للتشديد على مطلقي العيارات النارية بالبلقاء
التاريخ
9/6/2023 2:33:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
البلقاء 6 أيلول (بترا) وجدي النعيمات- أكد محافظ الدكتور فراس أبو قاعود، أن إطلاق العيارات النارية في المناسبات تشكل خرقا للقانون وسببا في إزهاق أرواح الأبرياء وترويع الآمنين.
وقال خلال توقيعه على وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية، إن المجتمع بمكوناته توافق على نبذ هذه الظاهرة وضرورة وقفها، وإنه وجب على الجميع توثيق هذا الرفض وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها حيال من يقوم بهذا الفعل.
وأضاف أبو قاعود أن جلالة الملك يشدد دوما على ضرورة تطبيق القانون على مطلقي العيارات النارية في المناسبات للوصول إلى مجتمع خال من إطلاق عيارات تزهق أرواح الأبرياء.
واكد أبو قاعود أنه سيتخذ بحق المخالفين ممن يعرضون حياة المواطنين للخطر الإجراءات القانونية بحقهم، أن سيادة القانون ستطبق على الجميع بعدالة ودون تهاون، مشيرا إلى أهمية تكثيف الحملات التوعوية بمخاطر إطلاق العيارات النارية وتحفز المواطنين للابتعاد عن الممارسات الخاطئة التي تهدد حياتهم.
وبين أن الوثيقة التي وقعها وجهاء ومواطنون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، تدعو صاحب المناسبة على وضع لافتة واضحة بعبارة تتضمن منع إطلاق العيارات النارية، وإضافة نفس العبارة على رقاع الدعوات.
وأشار إلى أنه يتوجب على حاضر المناسبة مغادرتها فورا في حال كان هناك إطلاق للعيارات النارية، وإبلاغ سلطات إنفاذ القانون عن مطلقي العيارات النارية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم
--(بترا)
ون/ع ط
06/09/2023 19:34:00
MENAFN06092023000117011021ID1107021158
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