وثيقة للتشديد على مطلقي العيارات النارية بالبلقاء

البلقاء 6 أيلول (بترا) وجدي النعيمات- أكد محافظ الدكتور فراس أبو قاعود، أن إطلاق العيارات النارية في المناسبات تشكل خرقا للقانون وسببا في إزهاق أرواح الأبرياء وترويع الآمنين.

وقال خلال توقيعه على وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية، إن المجتمع بمكوناته توافق على نبذ هذه الظاهرة وضرورة وقفها، وإنه وجب على الجميع توثيق هذا الرفض وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها حيال من يقوم بهذا الفعل.

وأضاف أبو قاعود أن جلالة الملك يشدد دوما على ضرورة تطبيق القانون على مطلقي العيارات النارية في المناسبات للوصول إلى مجتمع خال من إطلاق عيارات تزهق أرواح الأبرياء.

واكد أبو قاعود أنه سيتخذ بحق المخالفين ممن يعرضون حياة المواطنين للخطر الإجراءات القانونية بحقهم، أن سيادة القانون ستطبق على الجميع بعدالة ودون تهاون، مشيرا إلى أهمية تكثيف الحملات التوعوية بمخاطر إطلاق العيارات النارية وتحفز المواطنين للابتعاد عن الممارسات الخاطئة التي تهدد حياتهم.

وبين أن الوثيقة التي وقعها وجهاء ومواطنون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، تدعو صاحب المناسبة على وضع لافتة واضحة بعبارة تتضمن منع إطلاق العيارات النارية، وإضافة نفس العبارة على رقاع الدعوات.

وأشار إلى أنه يتوجب على حاضر المناسبة مغادرتها فورا في حال كان هناك إطلاق للعيارات النارية، وإبلاغ سلطات إنفاذ القانون عن مطلقي العيارات النارية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم

--(بترا)

ون/ع ط

06/09/2023 19:34:00