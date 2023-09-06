وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية في المناسبات بلواء بني کنانة
التاريخ
9/6/2023 2:33:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 6 أيلول (بترا)-أطلقت مديرية الأمن ممثلة بالشرطة المجتمعية في لواء بني كنانة وبالتعاون مع وجهاء ومخاتير وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في اللواء اليوم، وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات، شددت على ضرورة التزام جميع المواطنين بعدم استخدام الأعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية، ومحاربة هذه الظاهرة والعمل على الإبلاغ عن مرتكبيها.
وقال متصرف لواء بني كنانة عبدالرحمن ربابعة إن عملية إطلاق العيارات النارية تشكل خرقا للقانون، وتعد سببا في إزهاق أرواح الأبرياء وزعزعة الأمن والاستقرار، مشددا على ضرورة توثيق هذا الرفض من كافة الجهات المعنية.
وأكد على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة تطبيق القانون على كل من يقوم بإطلاق العيارات النارية في المناسبات، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين الأبرياء، والوصول إلى مجتمع خال من إطلاق العيارات النارية.
وأشاد بالتعاون المشترك بين المواطنين ومؤسسات الدولة لمحاربة هذه الظاهرة، وذلك عبر عقد العديد من الندوات والورشات التوعوية التي تسعى للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم .
--(بترا)
ع ع/أز/ ع ط
06/09/2023 19:13:26
MENAFN06092023000117011021ID1107021157
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