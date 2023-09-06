إربد 6 أيلول (بترا)-أطلقت مديرية الأمن ممثلة بالشرطة المجتمعية في لواء بني كنانة وبالتعاون مع وجهاء ومخاتير وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في اللواء اليوم، وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات، شددت على ضرورة التزام جميع المواطنين بعدم استخدام الأعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية، ومحاربة هذه الظاهرة والعمل على الإبلاغ عن مرتكبيها.

وقال متصرف لواء بني كنانة عبدالرحمن ربابعة إن عملية إطلاق العيارات النارية تشكل خرقا للقانون، وتعد سببا في إزهاق أرواح الأبرياء وزعزعة الأمن والاستقرار، مشددا على ضرورة توثيق هذا الرفض من كافة الجهات المعنية.

وأكد على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة تطبيق القانون على كل من يقوم بإطلاق العيارات النارية في المناسبات، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين الأبرياء، والوصول إلى مجتمع خال من إطلاق العيارات النارية.

وأشاد بالتعاون المشترك بين المواطنين ومؤسسات الدولة لمحاربة هذه الظاهرة، وذلك عبر عقد العديد من الندوات والورشات التوعوية التي تسعى للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم .

--(بترا)

ع ع/أز/ ع ط

06/09/2023 19:13:26