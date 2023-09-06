مذكرة تفاهم بين الطفيلة التقنية والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب
التاريخ
9/6/2023 2:33:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الطفيلة 6 أيلول (بترا)-وقعت جامعة الطفيلة التقنية، اليوم الأربعاء، مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، مذكرة تفاهم في مجالات التأهيل والتدريب والتعليم المهني، بما يحقق التكاملية بين الطرفين.
ووقع المذكرة عن الجامعة رئيسها الدكتور بسام المحاسنة، وعن الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب العميد الركن عبد ربه الجرابعة.
وتهدف المذكرة إلى توسيع آفاق التعاون الأكاديمي وبناء القدرات وتبادل الخبرات بين الجانبين، في مجالات الخدمات اللوجستية، والصناعية، والهندسية، والطاقة، واللغات، وعلوم الحاسوب، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والدراسات، من خلال عقد البرامج التدريبية ، وورشات العمل المشتركة.
--(بترا)
س.م/أز/ ع ط
06/09/2023 19:10:59
MENAFN06092023000117011021ID1107021156
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