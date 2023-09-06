الطفيلة 6 أيلول (بترا)-وقعت جامعة الطفيلة التقنية، اليوم الأربعاء، مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، مذكرة تفاهم في مجالات التأهيل والتدريب والتعليم المهني، بما يحقق التكاملية بين الطرفين.

ووقع المذكرة عن الجامعة رئيسها الدكتور بسام المحاسنة، وعن الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب العميد الركن عبد ربه الجرابعة.

وتهدف المذكرة إلى توسيع آفاق التعاون الأكاديمي وبناء القدرات وتبادل الخبرات بين الجانبين، في مجالات الخدمات اللوجستية، والصناعية، والهندسية، والطاقة، واللغات، وعلوم الحاسوب، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والدراسات، من خلال عقد البرامج التدريبية ، وورشات العمل المشتركة.

--(بترا)

س.م/أز/ ع ط

06/09/2023 19:10:59