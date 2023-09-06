مذكرة تعاون بين الطاقة والمعادن والمكتبة الوطنية
التاريخ
9/6/2023 2:33:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 6 أيلول (بترا)-وقعت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ودائرة المكتبة الوطنية، اليوم الأربعاء، مذكرة تعاون تهدف الى توثيق عمل الهيئة والوثائق التي من شأنها إثراء الذاكرة الوطنية في مجال الطاقة والمعادن.
وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أهمية الحفاظ على الوثائق المتعلقة بعمل الهيئة وأي وثائق من شأنها تنمية المعارف بما يثري الذاكرة الوطنية في مجال الطاقة والمعادن وخدمة المجتمع، سعياً للوصول إلى حكومة رقمية دون أوراق وفقا لأعلى المستويات العالمية وتنفيذاً لرؤية التحفيز الاقتصادي.
وأضاف، أن المذكرة جاءت تجسيداً لأهداف الطرفين الرامية لخدمة أعمال التوثيق والبحث العلمي والمحافظة على المستندات والوثائق، إلى جانب رفع كفاءة الموظفين من خلال الدورات التدريبية المشتركة وتبادل الخبرات العملية لدعم وتطوير مهاراتهم المهنية لحفظ البيانات والوثائق إلكترونيا ضمانا لاستدامتها وحمايتها وتسهيل آلية الرجوع إليها، وتحقيق أفضل معايير التوثيق والأرشفة.
وأشار السعايدة إلى أن مذكرة التعاون تنسجم في مضمونها وأهدافها مع مساعي الأرشيف الوطني الرامية إلى حفظ ذاكرة الوطن للأجيال، وتجميع الوثائق والإشراف على حفظها وأرشفتها وفق الأصول العلمية للاستفادة منها في تحقيق المصلحة العامة.
بدوره، أعرب مدير دائرة المكتبة الوطنية الدكتور نضال الأحمد عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة وبالتشاركية مع مؤسسات الدولة من خلال توقيع مذكرات التعاون باعتبارها عملاً تكاملياً بين المؤسسات الحكومية لاستدامة عملها على المستوى الوطني.
وقال إن عملية التوثيق والأرشفة تتم من خلال كوادر متخصصة ومؤهلة لجمع الوثائق المتفق عليها بين الطرفين، وحفظها بأساليب حديثة وتنظيمها وفهرستها وتصنيفها وتسجيلها في سجلات خاصة لتسهيل الوصول إليها، واستخراج الوثائق ذات البعد الوطني لإتاحتها للباحثين ونشرها بالتنسيق مع الهيئة وبما يضمن المحافظة على سرية المعلومات وخصوصيتها وعقد دورات تدريبية لموظفي الهيئة للتدريب على عمليات الأرشفة الإلكترونية والفهرسة وتصنيف الوثائق والإجراءات الفنية المكتبية، والذي سينعكس إيجابيا على سهولة وسرعة ودقة الوصول إلى الكم الكبير من الوثائق وتوفير وقت وجهد الموظفين خلال ممارسة أعمالهم اليومية المرتبطة بهذه الوثائق .
--(بترا)
م ف/از/ ع ط
06/09/2023 19:09:48
MENAFN06092023000117011021ID1107021155
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