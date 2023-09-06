مذكرة تعاون بين الطاقة والمعادن والمكتبة الوطنية

عمان 6 أيلول (بترا)-وقعت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ودائرة المكتبة الوطنية، اليوم الأربعاء، مذكرة تعاون تهدف الى توثيق عمل الهيئة والوثائق التي من شأنها إثراء الذاكرة الوطنية في مجال الطاقة والمعادن.

وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أهمية الحفاظ على الوثائق المتعلقة بعمل الهيئة وأي وثائق من شأنها تنمية المعارف بما يثري الذاكرة الوطنية في مجال الطاقة والمعادن وخدمة المجتمع، سعياً للوصول إلى حكومة رقمية دون أوراق وفقا لأعلى المستويات العالمية وتنفيذاً لرؤية التحفيز الاقتصادي.

وأضاف، أن المذكرة جاءت تجسيداً لأهداف الطرفين الرامية لخدمة أعمال التوثيق والبحث العلمي والمحافظة على المستندات والوثائق، إلى جانب رفع كفاءة الموظفين من خلال الدورات التدريبية المشتركة وتبادل الخبرات العملية لدعم وتطوير مهاراتهم المهنية لحفظ البيانات والوثائق إلكترونيا ضمانا لاستدامتها وحمايتها وتسهيل آلية الرجوع إليها، وتحقيق أفضل معايير التوثيق والأرشفة.

وأشار السعايدة إلى أن مذكرة التعاون تنسجم في مضمونها وأهدافها مع مساعي الأرشيف الوطني الرامية إلى حفظ ذاكرة الوطن للأجيال، وتجميع الوثائق والإشراف على حفظها وأرشفتها وفق الأصول العلمية للاستفادة منها في تحقيق المصلحة العامة.

بدوره، أعرب مدير دائرة المكتبة الوطنية الدكتور نضال الأحمد عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة وبالتشاركية مع مؤسسات الدولة من خلال توقيع مذكرات التعاون باعتبارها عملاً تكاملياً بين المؤسسات الحكومية لاستدامة عملها على المستوى الوطني.

وقال إن عملية التوثيق والأرشفة تتم من خلال كوادر متخصصة ومؤهلة لجمع الوثائق المتفق عليها بين الطرفين، وحفظها بأساليب حديثة وتنظيمها وفهرستها وتصنيفها وتسجيلها في سجلات خاصة لتسهيل الوصول إليها، واستخراج الوثائق ذات البعد الوطني لإتاحتها للباحثين ونشرها بالتنسيق مع الهيئة وبما يضمن المحافظة على سرية المعلومات وخصوصيتها وعقد دورات تدريبية لموظفي الهيئة للتدريب على عمليات الأرشفة الإلكترونية والفهرسة وتصنيف الوثائق والإجراءات الفنية المكتبية، والذي سينعكس إيجابيا على سهولة وسرعة ودقة الوصول إلى الكم الكبير من الوثائق وتوفير وقت وجهد الموظفين خلال ممارسة أعمالهم اليومية المرتبطة بهذه الوثائق .

--(بترا)

م ف/از/ ع ط

06/09/2023 19:09:48