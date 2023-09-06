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السعايدة: جولات مكثفة للتأكد من جودة الخدمات في شركات الكهرباء

9/6/2023 2:33:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 أيلول (بترا)- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، ضرورة متابعة التزام مراكز الاتصالات وخدمات المشتركين التابعة لشركات توزيع الكهرباء، للتأكد من تطبيق معايير الجودة وتعزيز الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين والاستجابة للشكاوى ومعالجتها بالسرعة الممكنة.
ووجه السعايدة اليوم الأربعاء، كوادر الهيئة المختصين في مديرية الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ جولات ميدانية مكثفة تستهدف مراكز خدمات المشتركين والالتقاء بمتلقي الخدمة والمراجعين للاستفسار عن آرائهم حول مستوى جودة الخدمة والتحديات التي قد تعترض إنجاز معاملاتهم لتحويلها إلى فرص، وإتاحة المجال لتقديم أي اقتراحات للحصول على مستوى متميز من الخدمات وزيادة رضا متلقي الخدمة باعتبارها المؤشر الحقيقي لجودة الخدمات.
وشدد المهندس السعايدة على ضرورة مواصلة العمل على تطوير الخدمات المقدمة في قطاع الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة، ومواكبة تطلعات المتعاملين والسعي لإلغاء جميع المعاملات الورقية وخفض زمن تقديم الخدمة ووقت الانتظار، وفقاً لأعلى معايير الريادة والابتكار والممارسات العالمية الفضلى لمواكبة متطلبات الريادة في مجال تقديم الخدمة.
--(بترا)
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06/09/2023 18:55:00

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