السعايدة: جولات مكثفة للتأكد من جودة الخدمات في شركات الكهرباء
التاريخ
9/6/2023 2:33:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 6 أيلول (بترا)- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، ضرورة متابعة التزام مراكز الاتصالات وخدمات المشتركين التابعة لشركات توزيع الكهرباء، للتأكد من تطبيق معايير الجودة وتعزيز الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين والاستجابة للشكاوى ومعالجتها بالسرعة الممكنة.
ووجه السعايدة اليوم الأربعاء، كوادر الهيئة المختصين في مديرية الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ جولات ميدانية مكثفة تستهدف مراكز خدمات المشتركين والالتقاء بمتلقي الخدمة والمراجعين للاستفسار عن آرائهم حول مستوى جودة الخدمة والتحديات التي قد تعترض إنجاز معاملاتهم لتحويلها إلى فرص، وإتاحة المجال لتقديم أي اقتراحات للحصول على مستوى متميز من الخدمات وزيادة رضا متلقي الخدمة باعتبارها المؤشر الحقيقي لجودة الخدمات.
وشدد المهندس السعايدة على ضرورة مواصلة العمل على تطوير الخدمات المقدمة في قطاع الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة، ومواكبة تطلعات المتعاملين والسعي لإلغاء جميع المعاملات الورقية وخفض زمن تقديم الخدمة ووقت الانتظار، وفقاً لأعلى معايير الريادة والابتكار والممارسات العالمية الفضلى لمواكبة متطلبات الريادة في مجال تقديم الخدمة.
--(بترا)
م ف/م د/ن ح/ ع ط
06/09/2023 18:55:00
MENAFN06092023000117011021ID1107021153
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.