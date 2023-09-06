المياه تطلق مشروع رفع كفاء الطاقة بالسلط

عمان 6 أيلول (بترا)- أطلقت وزارة المياه والري، الحزمة الأولى من مشروع رفع كفاءة الطاقة في مدينة السلط، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 16.9 مليون يورو .

وقال أمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس رامي أبو رواق، إن إجمالي قيمة المشروع تقدر بـ 9ر16 مليون يورو ممولة من بنك الإعمار الألماني بنسبة 90 بالمئة، والباقي من موازنة سلطة المياه، بهدف رفع كفاءة الطاقة وتخفيض التكلفة التشغيلية بنحو 52 بالمئة.

وبين أن المشروع يهدف الى إعادة تأهيل محطات ضخ: البحيرة، ونقب الدبور، والشريعة، وزي، واليزيدية؛ بالإضافة إلى إنشاء محطة ضخ جديدة في منطقة الزهور، وإعادة هيكلة شبكات المياه، وتنفيذ أنظمة توزيع مياه جديدة في المنطقة لتحسين التزويد المائي للمواطنين، وخفض الفاقد المائي الحالي من 65 بالمئة حاليا إلى 40 بالمئة.

وأكد أن الوزارة اعتمدت خطة فاعلة لرفع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة لجميع المصادر المائية تضمن توفير مصادر ذاتية في قطاع المياه ورفع كفاءة التشغيل بما يخفض فاتورة المياه التشغيلية السنوية، لا سيما أن القطاع يستهلك 14 بالمئة الاستهلاك الكلي للطاقة الكهربائية في المملكة.

وقال إن سلطة المياه ماضية بخططها وبرامجها للحد من الفاقد المائي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040 بأحدث الطرق والأساليب العلمية الحديثة المبتكرة.

وحضر حفل الإطلاق النائبان: طلال النسور وعبد الحليم عربيات، ومدير إدارة مياه البلقاء المهندس هيثم الكيلاني، ومندوب بنك الإعمار، ومدير محطة مياه زي.

--(بترا)

ي ع/ ن ح/ ع ط

06/09/2023 18:53:13