المياه تطلق مشروع رفع كفاء الطاقة بالسلط
التاريخ
9/6/2023 2:33:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 6 أيلول (بترا)- أطلقت وزارة المياه والري، الحزمة الأولى من مشروع رفع كفاءة الطاقة في مدينة السلط، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 16.9 مليون يورو .
وقال أمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس رامي أبو رواق، إن إجمالي قيمة المشروع تقدر بـ 9ر16 مليون يورو ممولة من بنك الإعمار الألماني بنسبة 90 بالمئة، والباقي من موازنة سلطة المياه، بهدف رفع كفاءة الطاقة وتخفيض التكلفة التشغيلية بنحو 52 بالمئة.
وبين أن المشروع يهدف الى إعادة تأهيل محطات ضخ: البحيرة، ونقب الدبور، والشريعة، وزي، واليزيدية؛ بالإضافة إلى إنشاء محطة ضخ جديدة في منطقة الزهور، وإعادة هيكلة شبكات المياه، وتنفيذ أنظمة توزيع مياه جديدة في المنطقة لتحسين التزويد المائي للمواطنين، وخفض الفاقد المائي الحالي من 65 بالمئة حاليا إلى 40 بالمئة.
وأكد أن الوزارة اعتمدت خطة فاعلة لرفع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة لجميع المصادر المائية تضمن توفير مصادر ذاتية في قطاع المياه ورفع كفاءة التشغيل بما يخفض فاتورة المياه التشغيلية السنوية، لا سيما أن القطاع يستهلك 14 بالمئة الاستهلاك الكلي للطاقة الكهربائية في المملكة.
وقال إن سلطة المياه ماضية بخططها وبرامجها للحد من الفاقد المائي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040 بأحدث الطرق والأساليب العلمية الحديثة المبتكرة.
وحضر حفل الإطلاق النائبان: طلال النسور وعبد الحليم عربيات، ومدير إدارة مياه البلقاء المهندس هيثم الكيلاني، ومندوب بنك الإعمار، ومدير محطة مياه زي.
--(بترا)
ي ع/ ن ح/ ع ط
06/09/2023 18:53:13
MENAFN06092023000117011021ID1107021152
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