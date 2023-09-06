توقيع وثيقة لمحاربة اطلاق العيارات النارية بإربد

توقيع وثيقة لمحاربة اطلاق العيارات النارية بإربد
التاريخ
9/6/2023 2:33:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
اربد 6 أيلول(بترا)- وقع المئات في محافظة اربد، اليوم الأربعاء، على وثيقة شرف للتصدي لظاهرة اطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات.
وحضر توقيع الوثيقة، التي نظمتها الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة اربد، وعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، محافظ إربد رضوان العتوم ومدير شرطة إربد العميد عمر الكساسبة.
وأكد الموقعون، وقوفهم خلف القيادة الهاشمية، والأجهزة الأمنية والحكام الاداريين في محاربة هذه الظاهرة التي باتت تؤرق المجتمع والتصدي لها بالطرق كافة.
--(بترا)
م ق/ ف م/ ع ط
06/09/2023 18:49:02
MENAFN06092023000117011021ID1107021150
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