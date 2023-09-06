توقيع وثيقة لمحاربة اطلاق العيارات النارية بإربد

اربد 6 أيلول(بترا)- وقع المئات في محافظة اربد، اليوم الأربعاء، على وثيقة شرف للتصدي لظاهرة اطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات.

وحضر توقيع الوثيقة، التي نظمتها الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة اربد، وعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، محافظ إربد رضوان العتوم ومدير شرطة إربد العميد عمر الكساسبة.

وأكد الموقعون، وقوفهم خلف القيادة الهاشمية، والأجهزة الأمنية والحكام الاداريين في محاربة هذه الظاهرة التي باتت تؤرق المجتمع والتصدي لها بالطرق كافة.

--(بترا)

م ق/ ف م/ ع ط

06/09/2023 18:49:02

