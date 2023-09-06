ورشة بجمعية المستثمرين الأردنية عن آفة المخدرات

ورشة بجمعية المستثمرين الأردنية عن آفة المخدرات
التاريخ
9/6/2023 2:33:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 6 أيلول (بترا) - نظمت جمعية المستثمرين الأردنية بالتعاون مع مديرية الأمن العام وشركة المدن الصناعية ورشة توعوية، اليوم الأربعاء، عن مخاطر المخدرات وأثرها على المجتمع.
وأكد رئيس جمعية المستثمرين الأردنية عاصم سمارة، أهمية مثل هذه الورشات في التصدي لخطر المخدرات ومساندة جهود الأجهزة الأمنية في مكافحتها.
من جهته، أكد متصرف لواء سحاب الدكتور أسامة الهاشم، أهمية الورشة، مبينا أن الدولة الأردنية تسخر إمكانياتها كافة لمكافحة انتشار المخدرات.
واستعرض رئيس شعبة مكافحة مخدرات العاصمة المقدم غيث الصمادي، بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين وأعضاء الجمعية، آلية عمل إدارة المكافحة، والجهود التي تقوم بها على المحاور الـ3 المكافحة والتوعية والعلاج.
كما تم توزيع منشورات توعوية على الحضور بالإضافة إلى الاطلاع على عينات حقيقية من المواد المخدرة من خلال المعرض المتنقل لتوضيح أشكال المخدرات والحبوب المخدرة وسبل الوقاية منها، لحماية المجتمع من المظاهر والسلوكيات الخاطئة ومعرفة أهمية التعاون مع أهل الاختصاص لتوضيح المفاهيم الضرورية عن آفة المخدرات.
وتهدف مثل هذه الحملات والمحاضرات التوعوية التي تأتي ضمن خطة إدارة مكافحة المخدرات التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الحكومية والخاصة والجامعات والمؤسسات ذات العلاقة إلى توعية المجتمع من آفة المخدرات التي تدمر وتفتك بالمجتمعات.
--(بترا)
ض ع/م د/ع ط
06/09/2023 18:47:58
MENAFN06092023000117011021ID1107021149
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