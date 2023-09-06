ورشة بجمعية المستثمرين الأردنية عن آفة المخدرات

عمان 6 أيلول (بترا) - نظمت جمعية المستثمرين الأردنية بالتعاون مع مديرية الأمن العام وشركة المدن الصناعية ورشة توعوية، اليوم الأربعاء، عن مخاطر المخدرات وأثرها على المجتمع.

وأكد رئيس جمعية المستثمرين الأردنية عاصم سمارة، أهمية مثل هذه الورشات في التصدي لخطر المخدرات ومساندة جهود الأجهزة الأمنية في مكافحتها.

من جهته، أكد متصرف لواء سحاب الدكتور أسامة الهاشم، أهمية الورشة، مبينا أن الدولة الأردنية تسخر إمكانياتها كافة لمكافحة انتشار المخدرات.

واستعرض رئيس شعبة مكافحة مخدرات العاصمة المقدم غيث الصمادي، بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين وأعضاء الجمعية، آلية عمل إدارة المكافحة، والجهود التي تقوم بها على المحاور الـ3 المكافحة والتوعية والعلاج.

كما تم توزيع منشورات توعوية على الحضور بالإضافة إلى الاطلاع على عينات حقيقية من المواد المخدرة من خلال المعرض المتنقل لتوضيح أشكال المخدرات والحبوب المخدرة وسبل الوقاية منها، لحماية المجتمع من المظاهر والسلوكيات الخاطئة ومعرفة أهمية التعاون مع أهل الاختصاص لتوضيح المفاهيم الضرورية عن آفة المخدرات.

وتهدف مثل هذه الحملات والمحاضرات التوعوية التي تأتي ضمن خطة إدارة مكافحة المخدرات التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الحكومية والخاصة والجامعات والمؤسسات ذات العلاقة إلى توعية المجتمع من آفة المخدرات التي تدمر وتفتك بالمجتمعات.

--(بترا)

ض ع/م د/ع ط

06/09/2023 18:47:58