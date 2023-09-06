افتتاح معرض المستلزمات الزراعية في جرش

جرش 6 أيلول (بترا) علي فريحات- افتتح مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الأربعاء، معرض المستلزمات الزراعية الذي أقامته جمعية منطقة جرش التعاونية الزراعية.

وقال الشلبي، إن إقامة هذا المعرض يسهم في خدمة القطاعين التعاوني والزراعي من خلال ما يوفره من مستلزمات للمزارعين تدخل في عملية الإنتاج.

وأضاف خلال الافتتاح الذي حضره مدير تعاون جرش المهندس عمر الفقيه، أن العمل التعاوني يمثل نظاما اقتصاديا واجتماعيا وتضامنيا لخدمة الأعضاء وأبناء المجتمع المحلي من خلال المشاريع التي تنفذها التعاونيات، وما يترتب على ذلك من توفير مصدر للدخل وفرص عمل.

وعلى هامش افتتاح المعرض، التقى الشلبي محافظ جرش فراس الفاعور الذي أكد أهمية مواكبة نشاطات الجمعيات التعاونية في المحافظة، وتعزيز التنسيق بين المحافظة ومديرية تعاون جرش لتذليل أية معوقات قد تواجه العمل التعاوني.

وأشار رئيس الجمعية ابراهيم ذياب، إلى أن ما حققته الجمعية من إنجازات، سيسهم قي زيادة دخلها المالي، وسيخدم المزارعين في المحافظة.

--(بترا)

ع ف/ ف م/رق

06/09/2023 18:30:19