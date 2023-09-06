افتتاح معرض المستلزمات الزراعية في جرش
التاريخ
9/6/2023 2:33:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
جرش 6 أيلول (بترا) علي فريحات- افتتح مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الأربعاء، معرض المستلزمات الزراعية الذي أقامته جمعية منطقة جرش التعاونية الزراعية.
وقال الشلبي، إن إقامة هذا المعرض يسهم في خدمة القطاعين التعاوني والزراعي من خلال ما يوفره من مستلزمات للمزارعين تدخل في عملية الإنتاج.
وأضاف خلال الافتتاح الذي حضره مدير تعاون جرش المهندس عمر الفقيه، أن العمل التعاوني يمثل نظاما اقتصاديا واجتماعيا وتضامنيا لخدمة الأعضاء وأبناء المجتمع المحلي من خلال المشاريع التي تنفذها التعاونيات، وما يترتب على ذلك من توفير مصدر للدخل وفرص عمل.
وعلى هامش افتتاح المعرض، التقى الشلبي محافظ جرش فراس الفاعور الذي أكد أهمية مواكبة نشاطات الجمعيات التعاونية في المحافظة، وتعزيز التنسيق بين المحافظة ومديرية تعاون جرش لتذليل أية معوقات قد تواجه العمل التعاوني.
وأشار رئيس الجمعية ابراهيم ذياب، إلى أن ما حققته الجمعية من إنجازات، سيسهم قي زيادة دخلها المالي، وسيخدم المزارعين في المحافظة.
--(بترا)
ع ف/ ف م/رق
06/09/2023 18:30:19
MENAFN06092023000117011021ID1107021148
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