السياحة النيابية تطلع على الواقع السياحي في عجلون

عجلون 6 أيلول (بترا) علي فريحات- اطلعت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، اليوم الأربعاء، على الواقع السياحي في محافظة عجلون.

وقال رئيس اللجنة النائب عبيد ياسين، خلال لقاء عقد في مكتب محافظ عجلون، إن المحافظة تحظى باهتمام ملكي وفيها تنوع مناخي فريد من حيث السياحة البيئية والنزل، إضافة للنهضة السياحية التي شهدتها منذ بدء مشروع التلفريك الحيوي الذي أسهم بالتوظيف، مبينا أهمية الاستدامة واستثمار مثل هذه المشاريع وتوفير بنية تحتية متميزة للارتقاء والنهوض بالقطاع السياحي.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي تقوم بها اللجنة للمواقع السياحية والأثرية في المملكة لتفقد واقع الخدمات المقدمة والاطلاع على نقاط الضعف ومحاولة معالجتها، مبينا أنه سيتم التواصل مع وزارة الأشغال من أجل تأهيل الطرق المؤدية للمواقع السياحية في عجلون، وعقد اجتماع لممثلي الجمعيات السياحية للاستماع الى مشاكلها وتحدياتها .

واكد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف أنه يتم العمل ضمن توجهات جلالة الملك لتحقيق الإنجازات وتذليل العقبات أمام المشاريع لتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين، مبينا أن تلفريك عجلون يرتاده يوميا ما يقارب 4 آلاف زائر وسيسهم بتعزيز الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

ودعا أعضاء اللجنة النيابية، دينا البشير، وأسامه القوابعة، والدكتور فراس القضاة، ورمزي العجارمة، إلى أهمية النهوض بالقطاع السياحي في المحافظة وتشجيع الاستثمار فيها في مختلف المجالات.

وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني إن نسبة الإنجاز في تنفيذ المشاريع التي حققها المجلس وصلت إلى 80 بالمئة، ما يدل على مدى التشاركية بين الجهات المعنية كافة، مبينا أن عجلون تشهد نهضة سياحية وبحاجة إلى ضرورة الإسراع بتحسين البنية التحتية.

واستعرض مديرا السياحة، والآثار، فراس الخطاطبة والدكتور إسماعيل ملحم، الواقع السياحي والأثري في المحافظة والأعمال التي تنفذ للصيانة والاهتمام بالمواقع السياحية و الأثرية في المحافظة .

وطالب رئيس جمعية نسمة شوق السياحية علي فريحات، بضرورة توفير مخصصات للطرق السياحية على غرار الزراعية لتحسين الواقع السياحي في المحافظة بما يخدم عجلون بشكل خاص والوطن بشكل عام، إضافة إلى عقد اجتماع مع الجمعيات السياحية في المملكة للاستماع الى مطالبها.

وعلى هامش الزيارة، اطلعت اللجنة خلال جولة رافقهم بها النائبان الدكتور بلال المومني والدكتورة صفاء المومني، على موقع التلفريك، واستمعوا من مدير عام المناطق التنموية المهندسة أروى الحياري، أبرز الخدمات التي تقدم للزوار ورواد تلفريك عجلون والخطط المستقبلية والتطويرية في الموقع، كما زاروا القلعة والنزل البيئي.

--(بترا)

ع ف/م د/رق

06/09/2023 18:17:59