إطلاق مشروع بناء قدرات العاملين مع الشباب بالمحافظات

عمّان 6 أيلول (بترا) -أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب بالشراكة مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، المرحلة الأولى من مشروع بناء قدرات العاملين مع الشباب في المحافظات.

ونفذت الهيئة، من خلال المعهد الانتخابي الأردني، أولى ورشات تدريب المدربين بالشراكة مع الصندوق في مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية في محافظة إربد.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، تهدف الورشات إلى تمكين العاملين مع الشباب من مدراء مراكز الأميرة بسمة في إقليمي الشمال والوسط، وتزويدهم بالمعارف والأدوات التي تمكنهم من تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، وهو بناء قدرات اللجان الشبابية المنتخبة المنتسبة للصندوق.

واشتمل التدريب في يومه الأول، على شرح لأهداف المشروع ودور الهيئة في تمكين الشباب والعاملين مع الشباب، والتعريف بأبرز مضامين قانوني الانتخاب رقم 4 لسنة 2022 لمجلس النواب، والأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022.

وأوضحت الهيئة، أن اليوم الثاني يشمل إرشادات خاصة في استخدام الدليل التدريبي، وآليات تنفيذ الأنشطة التفاعلية في التدريبات مع الشباب، وطريقة تلقي الاستفسارات والإجابة عليها، مؤكدة أنه بعد الانتهاء من الورشات، سيتم إطلاق مرحلة المشروع الثانية، من بناء قدرات الشباب في المحافظات المنتسبين لمراكز الأميرة بسمة والبالغ عددها 51 مركزا.

--(بترا)

م ش/ ف م

06/09/2023 17:51:34