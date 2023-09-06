إطلاق مشروع بناء قدرات العاملين مع الشباب بالمحافظات

إطلاق مشروع بناء قدرات العاملين مع الشباب بالمحافظات
التاريخ
9/6/2023 2:33:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمّان 6 أيلول (بترا) -أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب بالشراكة مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، المرحلة الأولى من مشروع بناء قدرات العاملين مع الشباب في المحافظات.
ونفذت الهيئة، من خلال المعهد الانتخابي الأردني، أولى ورشات تدريب المدربين بالشراكة مع الصندوق في مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية في محافظة إربد.
وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، تهدف الورشات إلى تمكين العاملين مع الشباب من مدراء مراكز الأميرة بسمة في إقليمي الشمال والوسط، وتزويدهم بالمعارف والأدوات التي تمكنهم من تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، وهو بناء قدرات اللجان الشبابية المنتخبة المنتسبة للصندوق.
واشتمل التدريب في يومه الأول، على شرح لأهداف المشروع ودور الهيئة في تمكين الشباب والعاملين مع الشباب، والتعريف بأبرز مضامين قانوني الانتخاب رقم 4 لسنة 2022 لمجلس النواب، والأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022.
وأوضحت الهيئة، أن اليوم الثاني يشمل إرشادات خاصة في استخدام الدليل التدريبي، وآليات تنفيذ الأنشطة التفاعلية في التدريبات مع الشباب، وطريقة تلقي الاستفسارات والإجابة عليها، مؤكدة أنه بعد الانتهاء من الورشات، سيتم إطلاق مرحلة المشروع الثانية، من بناء قدرات الشباب في المحافظات المنتسبين لمراكز الأميرة بسمة والبالغ عددها 51 مركزا.
--(بترا)
م ش/ ف م
06/09/2023 17:51:34
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