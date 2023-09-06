الملكة رانيا العبدالله تلتقي عدداً من الشباب الرياديين

عمان 6 أيلول (بترا)- التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الأربعاء في عمان، عدداً من الشباب الرياديين من أصحاب الشركات الناشئة.

وتحدث الرياديون خلال اللقاء الذي جرى في مركز أعمال "ذي اوفيس" - "The Office" عن فكرة مشاريعهم التي تنوعت بين الفنون والحرف اليدوية والتغذية الصحية والمستلزمات الرياضية وتطوير التطبيقات وخدمات الصحة النفسية والمجوهرات والتسويق والسياحة والتصميم وغيرها.

واستمعت جلالتها إلى شرح عن فكرة مراكز الأعمال المتواجدة في عمان، وما تقدمه لتحل عدداً من التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة، ومنها ارتفاع تكاليف بدء التشغيل من إيجارات إلى أسعار الخدمات الأخرى، حيث توفر المراكز حلولاً مخصصة لمتطلبات المساحة المكتبية المتغيرة والمجهزة بجميع المستلزمات التي تلبي حاجات المستخدمين.

--(بترا)

م خ/ف م/رق

06/09/2023 18:00:14