حوارية في العقبة عن التسامح ومحاربة التطرف

العقبة 6 أيلول (بترا) أمين المعايطه- نظمت مديرية ثقافة العقبة، بالتعاون مع مديريتي التربية والتعليم والشباب في العقبة، حوارية بعنوان "رسالة التسامح ومحاربة التطرف في رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني"، تناولت التطرف، وسبل مواجهته، ودور الشباب في التصدي له.

وتناول مدير شباب العقبة الدكتور مخلد المجالي، خلال الحوارية، رسالة التسامح ومحاربة التطرف في رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، التي تناولتها مضامين الأوراق النقاشية وإعادة الطرح والتنفيذ على أرض الواقع لأهمية الأوراق النقاشية في إظهار وسطية الدين والتسامح ونبذ التطرف بجميع أشكاله.

وشدد على أهمية وضع التصورات لخطة تنفيذية لنشر المفاهيم الاجتماعية التي تناولها جلالة الملك لضمان الحماية الاجتماعية للمشاكل التي يعاني منها الشارع الأردني.

وبين مدير ثقافة العقبة طارق البدور، أن المديرية تعمل بالتشاركية مع الجهات المؤثرة كافة، لإكساب الشباب ثقافة الحوار ونبذ التطرف والطاقة الإيجابية للعمل والبناء وإثبات دور الشباب في التنمية.

وبينت الدكتورة سناء الرفاعي، أن التطرف هو مجاوزة الحد والغلو في السلوك أو الفكر أو الاثنين معا، وهو من الأمور المذمومة في الإسلام ويرتبط بمصطلحات العنف والإرهاب ومنه الديني والسياسي والفكري والاجتماعي.

وقالت إن من أخطر هذه الأنواع التطرف الفكري، الذي يتمثل بالخروج عن القواعد الثقافية والفكر السائد في المجتمع، والشباب من أكثر فئات المجتمع عرضة له، نظرا لما تتميز به مرحلتهم العمرية من خصائص وسمات نفسية يميل بها الشباب إلى إحلال ثقافات خاصة بهم بخلاف الثقافات التقليدية.

--(بترا)

ا م/م د/رق

06/09/2023 17:39:51