حوارية في العقبة عن التسامح ومحاربة التطرف
التاريخ
9/6/2023 2:33:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
العقبة 6 أيلول (بترا) أمين المعايطه- نظمت مديرية ثقافة العقبة، بالتعاون مع مديريتي التربية والتعليم والشباب في العقبة، حوارية بعنوان "رسالة التسامح ومحاربة التطرف في رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني"، تناولت التطرف، وسبل مواجهته، ودور الشباب في التصدي له.
وتناول مدير شباب العقبة الدكتور مخلد المجالي، خلال الحوارية، رسالة التسامح ومحاربة التطرف في رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، التي تناولتها مضامين الأوراق النقاشية وإعادة الطرح والتنفيذ على أرض الواقع لأهمية الأوراق النقاشية في إظهار وسطية الدين والتسامح ونبذ التطرف بجميع أشكاله.
وشدد على أهمية وضع التصورات لخطة تنفيذية لنشر المفاهيم الاجتماعية التي تناولها جلالة الملك لضمان الحماية الاجتماعية للمشاكل التي يعاني منها الشارع الأردني.
وبين مدير ثقافة العقبة طارق البدور، أن المديرية تعمل بالتشاركية مع الجهات المؤثرة كافة، لإكساب الشباب ثقافة الحوار ونبذ التطرف والطاقة الإيجابية للعمل والبناء وإثبات دور الشباب في التنمية.
وبينت الدكتورة سناء الرفاعي، أن التطرف هو مجاوزة الحد والغلو في السلوك أو الفكر أو الاثنين معا، وهو من الأمور المذمومة في الإسلام ويرتبط بمصطلحات العنف والإرهاب ومنه الديني والسياسي والفكري والاجتماعي.
وقالت إن من أخطر هذه الأنواع التطرف الفكري، الذي يتمثل بالخروج عن القواعد الثقافية والفكر السائد في المجتمع، والشباب من أكثر فئات المجتمع عرضة له، نظرا لما تتميز به مرحلتهم العمرية من خصائص وسمات نفسية يميل بها الشباب إلى إحلال ثقافات خاصة بهم بخلاف الثقافات التقليدية.
--(بترا)
ا م/م د/رق
06/09/2023 17:39:51
MENAFN06092023000117011021ID1107021143
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.