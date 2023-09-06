تخريج 112 شركة ناشئة ضمن مشروع مساحة الابتكار

تخريج 112 شركة ناشئة ضمن مشروع مساحة الابتكار
التاريخ
9/6/2023 2:33:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 6 أيلول (بترا)- احتفلت شركة أورنج الأردن والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بتخريج حاضنات ومسرّعات الأعمال ضمن مشروع "مساحة الابتكار"، وهو برنامج مدته ثلاث سنوات تنفذه أورنج والاتحاد الأوروبي، لنمو المشاريع وفرص العمل ، وتحقيق التمكين الرقمي، وتعزيز ثقافة الابتكار على نطاق واسع.
وتخرّج في الحفل، الذي رعاه وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، 112 شركة ناشئة من 5 حاضنات في الزرقاء، ومأدبا، والسلط، والكرك والعقبة، فضلاً عن 3 مسرّعات أعمال في إربد والعقبة والزرقاء، والتي قدّمت أفكارها المبتكرة ومشاريعها الطموحة للحضور، لتعزيز فرصها الاستثمارية.
وجاء التخريج بحضور رؤساء الجامعات والمؤسسات الريادية والمستثمرين، لتسليط الضوء على أكبر مجتمع للشركات الناشئة في الأردن، حيث توسّعت أورنج بالمسرّعات والحاضنات لتصل إلى المبتكرين في مختلف المحافظات، بالتعاون مع شركائها بالتنفيذ، الجمعية العلمية الملكية ممثلةً بمركز الملكة رانيا للريادة، و"آي بارك" ، إضافة إلى شركائها بالاستضافة في مختلف المحافظات: الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ومركز إبداع الكرك، وبلدية ذيبان، ومركز التدريب المهني في البلقاء، والجامعة الهاشمية.
وأشاد الهنانده، بجهود أورنج في دعم قطاع الريادة في جميع محافظات المملكة، إضافة إلى دورها في تحسين قطاع الاتصالات في الأردن.
وأعرب عن شكره للاتحاد الأوروبي في دعم مشاريع التنمية في الأردن، قائلا " إننا نفخر بالشباب في قطاع الريادة في الأردن ومشاريعهم وإنجازاتهم الكبيرة التي استطاع أن يحققها في ريادة الأعمال، وتغلبه على التحديات، بفضل دعم ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، ووجود الكفاءات المهمة بالرغم من نقص توفر التمويل".
وهنأ الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، الشركات الناشئة داعياً إياها لمواصلة النمو، مؤكّداً دعم الشركة للمنظومة الريادية وجهودها المتواصلة لتطويرها، لا سيما من خلال توسعة إطار برنامجها الموجّه لتسريع نمو الأعمال الريادية "بيج باي اورنج" على أوسع نطاق ممكن.
ويعمل مشروع "مساحة الابتكار" المموّل من الاتحاد الأوروبي، على توسيع نطاق مشاريع أورنج الرقمية، لتشمل إنشاء 9 مراكز مجتمعية رقمية، و5 أكاديميات برمجة جديدة، و5 مختبرات تصنيع، و3 مسرّعات نمو للشركات الناشئة، و5 حاضنات للأعمال، فضلاً عن ملتقى الابتكار في قرية أورنج الرقمية بعمّان.
-- (بترا)
غ ح/ ف م/ف ق
06/09/2023 17:31:24
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