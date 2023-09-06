Thursday, 07 September 2023 12:06 GMT

تخريج 112 شركة ناشئة ضمن مشروع مساحة الابتكار

9/6/2023 2:33:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 أيلول (بترا)- احتفلت شركة أورنج الأردن والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بتخريج حاضنات ومسرّعات الأعمال ضمن مشروع "مساحة الابتكار"، وهو برنامج مدته ثلاث سنوات تنفذه أورنج والاتحاد الأوروبي، لنمو المشاريع وفرص العمل ، وتحقيق التمكين الرقمي، وتعزيز ثقافة الابتكار على نطاق واسع.
وتخرّج في الحفل، الذي رعاه وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، 112 شركة ناشئة من 5 حاضنات في الزرقاء، ومأدبا، والسلط، والكرك والعقبة، فضلاً عن 3 مسرّعات أعمال في إربد والعقبة والزرقاء، والتي قدّمت أفكارها المبتكرة ومشاريعها الطموحة للحضور، لتعزيز فرصها الاستثمارية.
وجاء التخريج بحضور رؤساء الجامعات والمؤسسات الريادية والمستثمرين، لتسليط الضوء على أكبر مجتمع للشركات الناشئة في الأردن، حيث توسّعت أورنج بالمسرّعات والحاضنات لتصل إلى المبتكرين في مختلف المحافظات، بالتعاون مع شركائها بالتنفيذ، الجمعية العلمية الملكية ممثلةً بمركز الملكة رانيا للريادة، و"آي بارك" ، إضافة إلى شركائها بالاستضافة في مختلف المحافظات: الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ومركز إبداع الكرك، وبلدية ذيبان، ومركز التدريب المهني في البلقاء، والجامعة الهاشمية.
وأشاد الهنانده، بجهود أورنج في دعم قطاع الريادة في جميع محافظات المملكة، إضافة إلى دورها في تحسين قطاع الاتصالات في الأردن.
وأعرب عن شكره للاتحاد الأوروبي في دعم مشاريع التنمية في الأردن، قائلا " إننا نفخر بالشباب في قطاع الريادة في الأردن ومشاريعهم وإنجازاتهم الكبيرة التي استطاع أن يحققها في ريادة الأعمال، وتغلبه على التحديات، بفضل دعم ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، ووجود الكفاءات المهمة بالرغم من نقص توفر التمويل".
وهنأ الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، الشركات الناشئة داعياً إياها لمواصلة النمو، مؤكّداً دعم الشركة للمنظومة الريادية وجهودها المتواصلة لتطويرها، لا سيما من خلال توسعة إطار برنامجها الموجّه لتسريع نمو الأعمال الريادية "بيج باي اورنج" على أوسع نطاق ممكن.
ويعمل مشروع "مساحة الابتكار" المموّل من الاتحاد الأوروبي، على توسيع نطاق مشاريع أورنج الرقمية، لتشمل إنشاء 9 مراكز مجتمعية رقمية، و5 أكاديميات برمجة جديدة، و5 مختبرات تصنيع، و3 مسرّعات نمو للشركات الناشئة، و5 حاضنات للأعمال، فضلاً عن ملتقى الابتكار في قرية أورنج الرقمية بعمّان.
-- (بترا)
غ ح/ ف م/ف ق
06/09/2023 17:31:24

MENAFN06092023000117011021ID1107021142

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث