عزايزة : دور الشباب أساسي في المشهد السياسي والحزبي

إربد 6 أيلول (بترا) علا عبيدات- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة إن للشباب دورا أساسيا في المشهد السياسي والحزبي، ويعول عليهم كثيرا في إنجاح التجربة الحزبية وتغيير فهم العمل البرلماني للوصول الى حكومات برلمانية حزبية في السنوات المقبلة.

وأضاف خلال لقائه عددا من شباب وشابات محافظة إربد خلال جلسة حوارية حول "الشباب والمشاركة السياسية" في مقر هيئة شباب كلنا الأردن في المحافظة وضمن أعمال برنامج التمكين السياسي "أدوار تنتظرنا"، أن بناء مرحلة العمل السياسي الحزبي المنظم والقادر على الاستمرارية تبدأ من الشباب أنفسهم، بحيث تكون لديهم رغبة ذاتية بأن يكونوا أعضاء فاعلين ومؤثرين في الحياة العامة خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي تواجههم داخل مجتمعاتهم، لافتاً الى أن المجالس المقبلة ستضم عددا أكبر من الشباب والسيدات وفقاً للقوانين الناظمة للحياة السياسية.

وبين أن قانون الانتخاب الجديد قد أتاح الفرصة بشكل كبير أمام الشباب في القائمة العامة المخصصة للأحزاب والقوائم المحلية إلى جانب توسيع قاعدة المشاركة من خلال توسيع الدوائر الانتخابية داخل محافظات المملكة.

وأكد عزايزة أهمية تفعيل دور الشباب الحقيقي في الحياة العامة وفي الأحزاب السياسية، وضرورة أن تبدأ عملية التوعية والتثقيف السياسي والحزبي بدءاً من الأسر والمدارس وصولاً للشباب، حتى يكونوا جزءاً فاعلاً داخل المجتمع وقادرين على إيصال احتياجاتهم وتطلعاتهم واحتياجات مجتمعاتهم، وذلك بالتزامن مع قيام الأحزاب بتنفيذ وطرح برامج محاكاة للشباب لتعريفهم بتوجهاتها وأهدافها، مع بيان أهمية التثقيف الحزبي والتشجيع على المشاركة في العملية الانتخابية.

وأشار إلى أهمية إيجاد برامج تمكين سياسي للسيدات وتسليط الضوء على النخب منهن، وأن يكون هناك جلسات حوارية وتنفيذ برامج وتدريبات مكثفة في ألوية وأقضية المحافظات، توضح أسس اختيار المشاركين والمشاركات في برامج التمكين السياسي من قبل مؤسسات المجتمع المدني.

وعن قانون الجرائم الإلكترونية ومواءمته لعملية التحديث السياسي، قال عزايزة إن هذا هو التوقيت المناسب للقانون الذي وضع بهدف الحفاظ على النسيج الوطني وهيبة مؤسسات الدولة ومنع استباحتها، إلى جانب الحفاظ على الأسر واستقرارها، وبخاصة فئة النساء والأطفال من أية انتهاكات أو جرائم قد يتعرضون لها.

بدوره، أكد مدير عام هيئة شباب كلنا الأردن عبد الرحيم الزواهرة أهمية دور الشباب في الحياة العامة وما يتمتع به الشباب من ثقافة عالية، ومعرفة في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يجعلهم قادرين على إحداث التغيير الإيجابي من خلال امتلاكهم لأدوات التغيير، معبراً عن اعتزازه بالرسالة والدور الذي يقدمه الأردن في المحافل المحلية والدولية.

وبين الزواهرة أن برنامج التمكين السياسي"أدوار تنتظرنا"، الذي تنفذه هيئة شباب كلنا الأردن سينفذ على ثلاث مراحل، حيث تعقد في المرحلة الأولى (13) جلسة نقاشية في المحافظات كافة، وتدريب مجموعة من المشاركين في المرحلة الأولى على مهارات التيسير والحوار لتنفيذ جلسات نقاشية داخل محافظاتهم وذلك خلال المرحلة الثانية من البرنامج، وفي المرحلة الأخيرة يتم تنفيذ (5) جلسات على مستوى كل محافظة من قبل فريق الميسرين داخل محافظاتهم ، وذلك باستخدام المهارات التدريبية المكتسبة لديهم بعد خضوعهم للتدريبات المتخصصة لذلك.

وكان منسق هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد سامر مراشدة قد رحب بالوزير والحضور، مؤكدا سعي الهيئة المستمر الى الاستثمار بطاقات الشباب وتعزيز مشاركتهم بالحياة العامة سياسيا واجتماعيا، وتعزيز المخزون الثقافي لديهم من خلال عقد الدورات والورش والجلسات الحوارية المتخصصة مع المسؤولين في الدولة، لمناقشة مختلف القضايا والتحديات.

--(بترا)

ع ع/م د/ف ق

06/09/2023 17:29:35