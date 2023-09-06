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زراعة إربد تستعد لإطلاق المحافظة عاصمة للزيتون الأردني

9/6/2023 2:33:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 6 أيلول (بترا) علا عبيدات- قال مدير مديرية زراعة محافظة إربد الدكتور عبدالحافظ أبو عرابي إن مديرية الزراعة وبالتعاون مع مديرية الزيتون تستعد لإطلاق "محافظة إربد عاصمة الزيتون الاردني"، في 28 أيلول الحالي.
وأشار أبو عرابي في لـ(بترا) إلى أن المحافظة تعتبر أكبر محافظة من حيث مساحة الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون، حيث تقدر المساحة المزروعة فيها بالزيتون بأكثر من 290 ألف دونم أي حوالي ثلث مساحة الزيتون بالمملكة، وتنتج حوالي 85 ألف طن من الثمار معظمها يستخدم لإنتاج أجود أنواع زيت الزيتون، منه حوالي 15 ألف طن من الزيت و10 آلاف طن يستخدم للتخليل.
وبين أن قطاع الزيتون يعتبر من أهم القطاعات الحيوية والاقتصادية في المحافظة، نظرا لوجود 52 معصرة زيت تعمل على توفير فرص عمل موسمية بشكل كبير للشباب العاطلين عن العمل، إضافة الى عدد كبير من العمال ممن يعملون بقطاف ثمار الزيتون لتحقيق المردود المالي الذي يساعد على التغلب على الظروف المعيشية الصعبة.
وأكد أبو عرابي أنه على هامش إطلاق "محافظة اربد عاصمة الزيتون الاردني"، سيتم إطلاق العديد من الفعاليات والمحاضرات المختصة بالزيتون وأشجار الزيتون وطرق العناية بها والمحافظة عليها.
--(بترا)
ع ع/
06/09/2023 17:23:54

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