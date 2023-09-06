ملك المغرب ينعم بوسام رفيع المستوى على السفير حازم الخطيب
التاريخ
9/6/2023 2:33:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 6 أيلول (بترا)- انعم ملك المغرب محمد السادس " بالوسام العلوي من درجة ضابط كبير " على السفير حازم الخطيب تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية عندما كان سفيرا للأردن في المغرب.
وأقامت السفارة المغربية في عمان اليوم الأربعاء، حفلا سلم خلاله القائم بأعمال السفارة عادل اوسي حمو الوسام للسفير الخطيب بحضور عدد من السفراء والمدعوين وأركان السفارة.
وعبر السفير الخطيب عن اعتزازه بالحصول على الوسام، معتبرا أن حمل ذلك الوسام الملكي يشكل واجبا عليه ومسؤولية أكبر للاستمرار في جهوده وتعزيز العلاقات مع المغرب ومع الدول الشقيقة والصديقة.
وأكد عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، والتي تدعمها العلاقة الخاصة والمتميزة بين جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس.
كما أكد مواقف الأردن الثابتة والداعمة للمغرب، مشيدا بمظاهر التنمية والإصلاحات التي تشهدها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس.
من جانبه، أشاد القائم بأعمال السفارة المغربية في عمان بجهود السفير الخطيب المقدرة في تنمية العلاقات والبناء على ما تم إنجازه في مختلف الميادين.
وأشار إلى التطور الذي تشهده العلاقات في مختلف المجالات ضمن شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد تجمع البلدين الشقيقين بقيادة جلالتيهما.
وقال إنه وترجمة لعلاقات التضامن الموصول بين البلدين والقيادتين جاء القرار الأردني بفتح قنصلية عامة في مدينة العيون بالصحراء المغربية.
وعرض لأهمية منح هذا الوسام الملكي ومدلولاته التي تعكس تقديرا لمن يمنح له لدى جلالة الملك والمغرب.
--(بترا)
ص خ/م ف/ف ق
06/09/2023 17:18:18
MENAFN06092023000117011021ID1107021139
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