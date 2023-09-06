ملك المغرب ينعم بوسام رفيع المستوى على السفير حازم الخطيب

عمان 6 أيلول (بترا)- انعم ملك المغرب محمد السادس " بالوسام العلوي من درجة ضابط كبير " على السفير حازم الخطيب تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية عندما كان سفيرا للأردن في المغرب.

وأقامت السفارة المغربية في عمان اليوم الأربعاء، حفلا سلم خلاله القائم بأعمال السفارة عادل اوسي حمو الوسام للسفير الخطيب بحضور عدد من السفراء والمدعوين وأركان السفارة.

وعبر السفير الخطيب عن اعتزازه بالحصول على الوسام، معتبرا أن حمل ذلك الوسام الملكي يشكل واجبا عليه ومسؤولية أكبر للاستمرار في جهوده وتعزيز العلاقات مع المغرب ومع الدول الشقيقة والصديقة.







وأكد عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، والتي تدعمها العلاقة الخاصة والمتميزة بين جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس.

كما أكد مواقف الأردن الثابتة والداعمة للمغرب، مشيدا بمظاهر التنمية والإصلاحات التي تشهدها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس.

من جانبه، أشاد القائم بأعمال السفارة المغربية في عمان بجهود السفير الخطيب المقدرة في تنمية العلاقات والبناء على ما تم إنجازه في مختلف الميادين.

وأشار إلى التطور الذي تشهده العلاقات في مختلف المجالات ضمن شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد تجمع البلدين الشقيقين بقيادة جلالتيهما.

وقال إنه وترجمة لعلاقات التضامن الموصول بين البلدين والقيادتين جاء القرار الأردني بفتح قنصلية عامة في مدينة العيون بالصحراء المغربية.

وعرض لأهمية منح هذا الوسام الملكي ومدلولاته التي تعكس تقديرا لمن يمنح له لدى جلالة الملك والمغرب.

--(بترا)

ص خ/م ف/ف ق

06/09/2023 17:18:18