أنشطة متعددة لتنمية مهارات الشابات في الكرك

أنشطة متعددة لتنمية مهارات الشابات في الكرك
التاريخ
9/6/2023 2:33:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الكرك 6 أيلول (بترا)- نظمت المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب محافظة الكرك، عددا من الفعاليات والأنشطة المتنوعة للشباب؛ بهدف الإسهام ببناء قدراتهم ومعارفهم.
واستعرضت رئيسة قسم الإعلام والاتصال الدكتورة ثروت المعاقبة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أبرز الفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها، حيث نظم مركز شابات قضاء الموجب محاضرة بعنوان "التنمر"، ناقشت مفهوم التنمر وأسبابه وطرق العلاج.
واختتم مركز شابات الطيبة "برنامج مهاراتي" بمشاركة 15 شابة، الذي يهدف إلى أهمية امتلاك الشباب واليافعين للمهارات الحياتية التي تمكنهم من تنمية مهاراتهم ومعارفهم والتعرف على البيئة المحيطة بهم والتعامل مع مختلف التحديات التي تواجههم.
كما نظم مركز شابات راكين دورة تدريبية بعنوان "دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع" بمشاركة 20 شابة.
وأشارت المعاقبة إلى اختتام مركز شابات غور الصافي دورة "الحجر العطري" بمشاركة 17 شابة، حول تعريف الحجر العطري والمواد والأدوات المستخدمة والخطوات العملية في تصميم الأشكال المختلفة والمتنوعة وخلط المواد ذات الرائحة العطرية؛ بهدف تأهيل المشاركات لسوق العمل من خلال امتلاك بعض المهن والحرف اليدوية.
--(بترا)
ع ج/م د/رق
06/09/2023 17:17:44
MENAFN06092023000117011021ID1107021138
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.