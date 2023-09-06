أنشطة متعددة لتنمية مهارات الشابات في الكرك

الكرك 6 أيلول (بترا)- نظمت المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب محافظة الكرك، عددا من الفعاليات والأنشطة المتنوعة للشباب؛ بهدف الإسهام ببناء قدراتهم ومعارفهم.

واستعرضت رئيسة قسم الإعلام والاتصال الدكتورة ثروت المعاقبة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أبرز الفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها، حيث نظم مركز شابات قضاء الموجب محاضرة بعنوان "التنمر"، ناقشت مفهوم التنمر وأسبابه وطرق العلاج.

واختتم مركز شابات الطيبة "برنامج مهاراتي" بمشاركة 15 شابة، الذي يهدف إلى أهمية امتلاك الشباب واليافعين للمهارات الحياتية التي تمكنهم من تنمية مهاراتهم ومعارفهم والتعرف على البيئة المحيطة بهم والتعامل مع مختلف التحديات التي تواجههم.

كما نظم مركز شابات راكين دورة تدريبية بعنوان "دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع" بمشاركة 20 شابة.

وأشارت المعاقبة إلى اختتام مركز شابات غور الصافي دورة "الحجر العطري" بمشاركة 17 شابة، حول تعريف الحجر العطري والمواد والأدوات المستخدمة والخطوات العملية في تصميم الأشكال المختلفة والمتنوعة وخلط المواد ذات الرائحة العطرية؛ بهدف تأهيل المشاركات لسوق العمل من خلال امتلاك بعض المهن والحرف اليدوية.

--(بترا)

ع ج/م د/رق

06/09/2023 17:17:44

