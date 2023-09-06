وفد تربوي عُماني يزور وزارة التربية
التاريخ
9/6/2023 2:33:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 6 أيلول (بترا)- التقى أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة، اليوم الأربعاء، رئيس المعهد التخصصي للتدريب المهني التابع لوزارة التربية والتعليم في سلطنة عُمان الدكتورة انتصار امبوسعيدي والوفد المرافق.
وأكد الجانبان خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، والتي أرست دعائمها القيادتان الحكيمتان للبلدين الشقيقين، وضرورة استمرار تطوير هذه العلاقات خاصة في المجالين التربوي والتعليمي.
وبين العجارمة، أن الوزارة وفي ضوء استجابتها لرؤية التحديث الاقتصادي والخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية، وخطة الوزارة الاستراتيجية، تسعى لتحديث وتطوير السياسات الناظمة لعمليات التنمية المهنية، وتوطين الممارسات الفضلى المرتبطة بذلك.
وأضاف أن الوزارة طورت نظام الرتب ليغطي مساري المعلمين والإداريين، ولتصبح 5 رتب بدلاً من 3، والعمل على زيادة الحوافز المالية للمعلمين، وبناء تعليمات ناظمة للترقية بين الرتب، والتوسع في اعتماد مزودي الخدمة كشركاء للوزارة، كأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين.
وعرض لأبرز التحديات التي تواجه النظام التعليمي الأردني، ومنها لجوء الأشقاء من دول الجوار؛ الأمر الذي شكل ضغطًا كبيرًا على البنية التحتية في قطاع التربية والتعليم، واستدعى التحول لنظام الفترتين، واستئجار المباني المدرسية لاستيعاب الأعداد المتواجدة من الطلبة وحل مشاكل اكتظاظ الصفوف.
من جانبها، أكدت امبوسعيدي، الحرص على تمتين العلاقة الأردنية العُمانية في مختلف المجالات، لا سيما التعليمية منها.
وعرضت لمراحل تأسيس المعهد، وآليات اختيار المعلمين وإعدادهم، مشيرة إلى الدور الكبير للكوادر الأردنية في المساهمة في النهضة التعليمية في بلادها، سواء في التدريس أو تطوير المناهج أو تدريب المعلمين.
بدوره، عرض الرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين الدكتور أسامة عبيدات، لبرامج التنمية المهنية التي توفرها الأكاديمية للمعلمين، والدبلوم المهني في التعليم، ودبلوم القيادة التعليمية المتقدمة.
--(بترا)
ع س/ف م/رق
06/09/2023 17:12:56
MENAFN06092023000117011021ID1107021137
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