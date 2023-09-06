وفد تربوي عُماني يزور وزارة التربية

عمان 6 أيلول (بترا)- التقى أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة، اليوم الأربعاء، رئيس المعهد التخصصي للتدريب المهني التابع لوزارة التربية والتعليم في سلطنة عُمان الدكتورة انتصار امبوسعيدي والوفد المرافق.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، والتي أرست دعائمها القيادتان الحكيمتان للبلدين الشقيقين، وضرورة استمرار تطوير هذه العلاقات خاصة في المجالين التربوي والتعليمي.

وبين العجارمة، أن الوزارة وفي ضوء استجابتها لرؤية التحديث الاقتصادي والخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية، وخطة الوزارة الاستراتيجية، تسعى لتحديث وتطوير السياسات الناظمة لعمليات التنمية المهنية، وتوطين الممارسات الفضلى المرتبطة بذلك.

وأضاف أن الوزارة طورت نظام الرتب ليغطي مساري المعلمين والإداريين، ولتصبح 5 رتب بدلاً من 3، والعمل على زيادة الحوافز المالية للمعلمين، وبناء تعليمات ناظمة للترقية بين الرتب، والتوسع في اعتماد مزودي الخدمة كشركاء للوزارة، كأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين.

وعرض لأبرز التحديات التي تواجه النظام التعليمي الأردني، ومنها لجوء الأشقاء من دول الجوار؛ الأمر الذي شكل ضغطًا كبيرًا على البنية التحتية في قطاع التربية والتعليم، واستدعى التحول لنظام الفترتين، واستئجار المباني المدرسية لاستيعاب الأعداد المتواجدة من الطلبة وحل مشاكل اكتظاظ الصفوف.

من جانبها، أكدت امبوسعيدي، الحرص على تمتين العلاقة الأردنية العُمانية في مختلف المجالات، لا سيما التعليمية منها.

وعرضت لمراحل تأسيس المعهد، وآليات اختيار المعلمين وإعدادهم، مشيرة إلى الدور الكبير للكوادر الأردنية في المساهمة في النهضة التعليمية في بلادها، سواء في التدريس أو تطوير المناهج أو تدريب المعلمين.

بدوره، عرض الرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين الدكتور أسامة عبيدات، لبرامج التنمية المهنية التي توفرها الأكاديمية للمعلمين، والدبلوم المهني في التعليم، ودبلوم القيادة التعليمية المتقدمة.

--(بترا)

ع س/ف م/رق

06/09/2023 17:12:56