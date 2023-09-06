تجار وسط العاصمة يناقشون قضاياهم أمام مجلس تجارة عمان

عمان 6 أيلول (بترا)-ناقش تجار وسط العاصمة، أمام مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، العديد من القضايا والتحديات التي تواجههم، بمقدمتها البسطات المنتشرة على امتداد الشوارع ومداخل الأسواق التجارية.

وأشاروا خلال اللقاء الدوري لغرفة تجارة عمان إلى أن انتشار البسطات العشوائي له تداعيات سلبية على القطاع التجاري والواقع البيئي والصحي والمروري، مطالبين بضرورة توفير أماكن بديلة مناسبة لأصحابها.

وحسب بيان للغرفة، اليوم الأربعاء، طالب التجار بزيادة الخدمات التي تحتاجها بعض شوارع المنطقة مثل الإنارة، وإقامة مرافق عامة كدورات المياه العامة، وتعزيز خدمات النظافة في الأسواق وبمحيط المواقع السياحية.

وبيّنوا خلال اللقاء الذي عقد في مركز الحسين الثقافي بمبنى أمانة عمان الكبرى، أهمية توفير مقاعد انتظار ومظلات في بعض الأسواق بطريقة حضارية تسهم باستقطاب المتسوقين والسياح وكبار السن.

وطالبوا بزيادة عدد الدوريات الأمنية الراجلة والنقاط الأمنية، وإعادة تنظيم بعض الشوارع بما يسمح باصطفاف مركبات مرتادي الأسواق وتخصيص أماكن لغايات تحميل وتنزيل البضائع ببعض الشوارع، تجنّباً لتعرضهم للمخالفات المرورية، مؤكدين أن الحلول المرورية وسط العاصمة يجب أن تخدم وتراعي متطلبات الجميع.

ولفتوا إلى أن منطقة وسط العاصمة تتضمن عدداً من المواقع الأثرية، مثل المدرج الروماني وجبل القلعة، وموقع سبيل الحوريات الأثري، مؤكدين ضرورة الاهتمام وتطوير وتحسين البيئة المحيطة بهذه المواقع، واستغلالها لجذب مزيد من السياح لزيارة المنطقة.

وطرح التجار إمكانية إجراء دراسة لإغلاق بعض الشوارع في المنطقة أمام حركة السيارات، وتخصيصها لحركة مرور المشاة فقط على غرار بعض الشوارع في مراكز المدن في دول شقيقة وصديقة، مما سيسهم بجذب المواطنين والسياح لهذه الشوارع وتنشيط الحركة التجارية.

ودعا التجار لإعادة النظر بإعفاءات الطرود البريدية مطالبين بإصدار تشريعات وأنظمة تطبق وتحكم هذه التجارة، وبمساواة الطرود البريدية مع مستوردات التجار من الضرائب المفروضة من جهة والرقابة على الطرود البريدية وإخضاعها للإجراءات والفحوصات التي تخضع لها البضائع المستوردة من التجار والمستوردين.

بدوره، أكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق أن تجارة عمان تتابع القضايا والتحديات والهموم التي تواجه تجار منطقة وسط العاصمة، والاستماع إلى ملاحظات ومقترحات التجار التي تسهم في أحياء المنطقة وتنشيط الحركة التجارية بها، باعتبارها قلب العاصمة التجاري والسياحي.

وأوضح أن الغرفة تسعى من سلسلة اللقاءات الميدانية التي تجريها مع القطاع التجاري والخدمي في عمان وحسب المناطق الجغرافية، للوقوف على التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع بعموم العاصمة، مؤكدًا أن حل المشاكل والتحديات التي تواجه تجار وسط العاصمة على سلم أولويات مجلس إدارة الغرفة لإعادة النشاط التجاري للمنطقة كسابق عهده،

ولفت الحاج توفيق إلى أن وسط البلد يعتبر مركز عمّان الاقتصادي والتجاري والسياحي، في ظل تنوع المحال التجارية والمطاعم القديمة والأسواق، مؤكدًا استعداد الغرفة لإقامة فعاليات ونشاطات ومهرجانات بالتنسيق مع التجار في المنطقة في عدد من الشوارع تسهم باستقطاب المتسوقين والسياح والمواطنين وبما ينعكس على النشاط التجاري، والمحافظة على منطقة وسط البلد كمركز تجاري حيوي وفاعل.

وتم خلال اللقاء الذي حضره نائبا رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب وبهجت حمدان وأعضاء مجلس الإدارة خطاب البنا وعلاء الدين ديرانية وأمجد السويلميين العضو كذلك بمجلس أمانة عمان، وعدد من ممثّلي القطاعات التجارية في غرفة تجارة الأردن ورؤساء نقابات وجمعيات أصحاب العمل، الاتفاق على تشكيل لجنة تُمثّل تجار منطقة وسط العاصمة لمتابعة القضايا التي تواجههم مع الجهات ذات العلاقة.

--(بترا)

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06/09/2023 17:10:53