الخلايلة: مجلس النواب أنجز تشريعات الدورة الاستثنائية كافة

عمان 6 أيلول (بترا)- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور أحمد الخلايلة، أن المجلس أنجز جميع التشريعات الواردة في الإرادة الملكية، ما يُعتبر سابقة تسجل له، بإقرار جميع التشريعات خلال أعمال الدورة الاستثنائية.

كما أكد أن المجلس حرص من خلال لجانه الدائمة على إجراء حوارات حول التشريعات التي أُقرت، لتجويدها بالتشاور والتنسيق مع المعنيين، خصوصًا تلك المتعلقة بقانوني الجرائم الإلكترونية والسير.

جاء ذلك في برنامج "مسارات"، تحت عنوان "الدورة الاستثنائية: ما لها وما عليها"، الذي بثه التلفزيون الأردني مساء أمس الثلاثاء، وقدمه الإعلامي أنس المجالي، واستضاف فيه إلى جانب الخلايلة، العين الدكتور إبراهيم البدور.

ودعا الخلايلة إلى حملة توعية ترافق البدء بتطبيق قانون السير، مؤكدا أن القانون جاء لحماية المواطن والاقتصاد الوطني، وليس للجباية، وأن تغليظ العقوبات على المخالفات، هدفه الحد من حوادث السير.

وبين أن تطوير البنية التحتية من شوارع، وممرات مشاة، حق مشروع للمواطنين، ويجب أن لا يتأخر تطبيق قانون السير تحت مبررات عدم توفر هذه البنى.

وأشار إلى أن مجلس النواب أجرى نقاشات موسعة مع الفعاليات الاقتصادية حول قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبينا أن القانون سيكون له أثر إيجابي قابل للبناء مستقبلا، بما ينهض بالبيئة الاستثمارية.

وقال إن إقرار مجلس الأمة، بغرفتيه الأعيان والنواب، لقانون الجرائم الإلكترونية، جاء من أجل المصلحة العامة بالدرجة الأولى، وإن من شأنه حماية المجتمع من قضايا كثيرة ظهرت حديثاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني "بأننا لسنا دولة تعسفية، وأن هذا القانون قابل للتعديل".

وفي إطار رده حول الصورة العامة لمجلس النواب المقبل، قال الخلايلة: "ننظر للمرحلة المقبلة بتفاؤل كبير، لا سيما أننا نعيش الآن تطبيق فعلي للحياة الحزبية، بعد تلاشي التخوف لدى الكثير من الانضمام للأحزاب"، مؤكدًا أن هذا المؤشر يدعو إلى النظر بإيجابية تجاه المرحلة المقبلة.

وحول انتخابات رئاسة مجلس النواب المقبلة، بين الخلايلة "حتى الآن لم يعلن أي زميل ترشحه رسميًا لموقع الرئاسة، وأن ما ذكر من أسماء تم تداولها فقط عبر وسائل إعلام".

بدوره، قال العين الدكتور إبراهيم البدور، إن الدورات الاستثنائية مختلفة عن الدورات العادية وغير العادية، وإن "الاستثنائية" الأخيرة تناولت 8 قوانين لها أثرها وأهميتها في جوانب الحياة المختلفة، مبينًا أنها أخذت مساحات كبيرة للنقاشات، بدليل أنه جرى إعادة 3 قوانين، جرى حيالها نقاشات موسعة أفضت إلى تعديلات جوهرية.

وأكد أهمية أن يكون القطاع الخاص شريكًا حقيقًا مع القطاع العام لتطوير المنظومة العامة والاقتصاد، لافتًا إلى أهمية تطبيق القانون، وعلى رأسها مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أرض الواقع، لا سيما أن الخطط الموجود عابرة للحكومات.

واعتبر العين البدور، أن قانون السير كان من أهم قوانين الاستثنائية، خاصة أنه يمس الجميع، داعيًا إلى أهمية توضيح جميع مفاصل القانون للمواطنين، لا سيما أن بعض العقوبات الواردة فيه جمعت بين السجن والغرامة المالية.

وحول قانون الجرائم الإلكترونية، أكد أن القانون حظي بنقاشات معمّقة قبل أن يخرج بشكله النهائي، مبينا أنه من الممكن إجراء تعديل على القانون بعد تطبيقه وتقييمه إذا لزم الأمر.

--(بترا)

م خ/ ن ح/رق

06/09/2023 17:09:42