تنظيم مبادرة سلامتك بتهمنا في السلط

السلط 6 أيلول (بترا)- نظمت مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز بالتعاون مع مديريتي الأمن العام والدفاع المدني وجمعية شباب وشابات شمس السلط الخيرية اليوم الأربعاء، مبادرة (سلامتك بتهمنا) من خلال برنامج احمي نفسك وأقيمت فعالياتها على مسرح مدارس التميز بمدينة السلط .

وبين المقدم صدام غنيمات من دفاع مدني البلقاء: أننا نعمل سويا لتطبيق رسالة جلالة الملك بالعمل على نشر التوعية وتدريب الكوادر على أعمال الدفاع المدني حماية لهم.

وأضاف أن دفاع مدني البلقاء يهدف من عقد الدورات والورش التدريبية غرس مفاهيم الحماية المدنية وتوثيق العلاقات مع المعلمين والطلبة وتعريفهم على واجبات الدفاع المدني لتعزيز مشاركتهم كشريك أساسي ليقع على عاتقه جزء من هذه الواجبات والوصول إلى الاندماج المجتمعي وتأهيل أكبر عدد من المواطنين في برنامج استمر على مدار عام في الإعداد والتدريب ليكونوا عونا لرجال الدفاع المدني.

وقال رئيس الجمعية محمد القماز إن تسليح أبناء المجتمع المحلي بمبادئ وأسس أعمال الدفاع المدني يعد معينا لهم في أحيان كثيرة خصوصا بعد تلقيهم تدريبات ومحاضرات تساعدهم في العلم بالشيء.

ولفت إلى أن هذه المبادرة لا تقتصر على أعمال الدفاع المدني بل تتعدى ذلك إلى الوقاية والحماية من آفات مضرة بأبنائنا كالمخدرات وإطلاق الأعيرة النارية في المناسبات وثقافة الطريق وعدم ارتكاب المخالفات وإن كانت بسيطة.

واشتملت المبادرة على قصائد وطنية وأغانٍ شعبية وعرض مسرحي، كما أقيم على هامش المبادرة معرض للدفاع المدني للتعريف بالأدوات التي تستخدم في عمليات الإنقاذ.

--(بترا)

ون/م د/ف ق

06/09/2023 16:58:16