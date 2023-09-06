تنظيم مبادرة سلامتك بتهمنا في السلط
التاريخ
9/6/2023 2:33:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
السلط 6 أيلول (بترا)- نظمت مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز بالتعاون مع مديريتي الأمن العام والدفاع المدني وجمعية شباب وشابات شمس السلط الخيرية اليوم الأربعاء، مبادرة (سلامتك بتهمنا) من خلال برنامج احمي نفسك وأقيمت فعالياتها على مسرح مدارس التميز بمدينة السلط .
وبين المقدم صدام غنيمات من دفاع مدني البلقاء: أننا نعمل سويا لتطبيق رسالة جلالة الملك بالعمل على نشر التوعية وتدريب الكوادر على أعمال الدفاع المدني حماية لهم.
وأضاف أن دفاع مدني البلقاء يهدف من عقد الدورات والورش التدريبية غرس مفاهيم الحماية المدنية وتوثيق العلاقات مع المعلمين والطلبة وتعريفهم على واجبات الدفاع المدني لتعزيز مشاركتهم كشريك أساسي ليقع على عاتقه جزء من هذه الواجبات والوصول إلى الاندماج المجتمعي وتأهيل أكبر عدد من المواطنين في برنامج استمر على مدار عام في الإعداد والتدريب ليكونوا عونا لرجال الدفاع المدني.
وقال رئيس الجمعية محمد القماز إن تسليح أبناء المجتمع المحلي بمبادئ وأسس أعمال الدفاع المدني يعد معينا لهم في أحيان كثيرة خصوصا بعد تلقيهم تدريبات ومحاضرات تساعدهم في العلم بالشيء.
ولفت إلى أن هذه المبادرة لا تقتصر على أعمال الدفاع المدني بل تتعدى ذلك إلى الوقاية والحماية من آفات مضرة بأبنائنا كالمخدرات وإطلاق الأعيرة النارية في المناسبات وثقافة الطريق وعدم ارتكاب المخالفات وإن كانت بسيطة.
واشتملت المبادرة على قصائد وطنية وأغانٍ شعبية وعرض مسرحي، كما أقيم على هامش المبادرة معرض للدفاع المدني للتعريف بالأدوات التي تستخدم في عمليات الإنقاذ.
--(بترا)
ون/م د/ف ق
06/09/2023 16:58:16
MENAFN06092023000117011021ID1107021134
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